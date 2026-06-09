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Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Alvarez y Atlético de Madrid rechazó la propuesta
El equipo colchonero se remite a la cláusula de rescisión del argentino, que ronda los 500 millones de euros
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Real Madrid comunicó esta tarde que realizó una oferta de 150 millones de dólares por el delantero argentino Julián Alvarez, que pertenece a Atlético de Madrid. El equipo blanco indicó a la vez que los rojiblancos rechazaron el ofrecimiento y se remitieron a la cláusula de rescisión, que ronda los 500 millones de euros.
“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, dice el comunicado del club blanco, donde Florentino Pérez acaba de ganar las elecciones.
Comunicado Oficial.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026
El texto agrega: “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”.
El delantero cordobés, formado en River, ya dio a entender a través de sus representantes que lo seduce un proyecto deportivo superador y hace unos días se mencionó al Barcelona como su posible destino.
(Noticia en desarrollo).
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