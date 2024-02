escuchar

La fecha de los clásicos, los reales e históricos, ya que algunos emparejamientos no respondieron a ese canon, tuvo en el triunfo 3-1 de Argentinos sobre Platense un par de particularidades salientes. Fue el resultado más amplio entre rivales tradicionales, incluso el Bicho pudo golear por una diferencia mayor, y el único triunfo local. En esta consideración se excluye el 4-1 de Unión frente a Independiente Rivadavia, partido sin antecedentes de clásico y forzado por el descenso de Colón.

Los hinchas del Bicho disfrutaron de la victoria en el Diego Maradona. Los jugadores terminaron saltando y festejando de cara a la tribuna porque sobraban los motivos: con los tres puntos se convirtió en el nuevo líder de la Zona A, por delante de River e Independiente. Con 13 tantos, es junto a River y Talleres el equipo que marcó más tantos. El único que ganó los cuatro partidos de local.

Argentinos le da continuidad a la buena impresión futbolística que dejó en el debut, en el 1-1 contra River en el Monumental. El director técnico Pablo Guede, tras un comienzo con algunas dudas y resultados desfavorables, puso al equipo en la dinámica positiva que tuvo durante varios momentos de la gestión de Gabriel Milito. En la cuerda floja quedó Sebastián Grazzini, el entrenador de Platense, que suspendió la conferencia de prensa. Su equipo hilvanó dos derrotas y dos empates en las últimas cuatro fechas. El Calamar solo ganó un partido, a Central Córdoba.

Hubo fuegos artificiales antes y después del partido, también cánticos burlescos para el Calamar. Y un final caliente para completar el combo. Entre varios, de Platense, Argentinos y personal de seguridad, tuvieron que frenar al zaguero Ignacio Vázquez, que lo iba a buscar a Santiago Montiel, autor del tercer gol y de repetidos encontronazos con rivales por actitudes y palabras provocadoras.

El repaso de los resultados de los clásicos que ubican a Argentinos en un escalón diferente al resto: Independiente 0 vs. Racing 1, Huracán 0 vs San Lorenzo 0, River 1 vs. Boca 1, Belgrano 2 vs. Talleres 2, Gimnasia 0 vs. Estudiantes 0, Newell’s 0 vs. Rosario Central 1 y Lanús 1 vs. Banfield 1.

Argentinos vuelve a apoyarse en su prolífico semillero, del que acaba de sacar un rédito económico millonario con la venta de Federico Redondo a Inter Miami. Tras el 1-0 de Alan Lescano, refuerzo llegado desde Gimnasia, el 2-0 fue obra del lateral derecho Thiago Santamaría, en una proyección que terminó con un enganche de derecha para clavar un zurdazo al ángulo. Golazo del juvenil de 20 años en su quinto partido en primera división, con un paso por el seleccionado argentino Sub 20.

La defensa del Bicho tuvo a tres pibes de las inferiores. Además de Santamaría, Tobías Palacios (17 años) y Román Vega (20), con un paso durante un año en Barcelona B. La experiencia en la zaga corrió por cuenta de Jonathan Galván (31), sustituido rápidamente a los 17 minutos del primer tiempo por una lesión en una rodilla. Entró Francisco Álvarez (24). En el lugar de Redondo aparece el paraguayo Ariel Gamarra (21), también de la cantera.

Sin el transferido Gabriel Ávalos, Guede apostó por un tridente ofensivo, con Luciano Gondou, Maximiliano Romero y Leonardo Heredia, que lleva tres goles en la Copa de la Liga. Argentinos sale de la fecha de los clásicos con una alta calificación, tan arriba como su ubicación en la zona.

