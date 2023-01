Copa del Rey: pasó Sevilla, que volverá a tener a Lucas Ocampos, y Rodrigo De Paul sale de la penitencia en el Atlético de Madrid

escuchar

Sin Jorge Sampaoli en el banco por la fecha de suspensión tras la expulsión en la etapa anterior, Sevilla venció 1-0 a Alavés (segunda división) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey. El gol lo marcó de cabeza el croata Iván Rakitic, tras un centro de Jesús Navas en un ataque que antes había pasado por los pies de Gonzalo Montiel y Erik Lamela.

También fue titular Marcos Acuña, mientras que Alejandro “Papu” Gómez continúa con la recuperación de la lesión en el tobillo izquierdo. En el campo, en lugar de Sampaoli estuvo su ayudante Jorge Desio. Acuña fue amonestado y Montiel, con el ingreso de Navas en el segundo tiempo, pasó a jugar al medio campo, por momentos como interior derecho.

Marcos Acuña conduce la pelota, seguido por un rival Angel Martinez - Getty Images Europe

Hubo rotación en el arco: fue suplente el marroquí Bono y atajó Marko Dmitrovic, decisivo con un par de atajadas en un desarrollo muy parejo. En los últimos dos minutos del descuento, Alavés pudo empatar con un remate y un cabezazo apenas desviados.

En otro encuentro de la jornada, Real Sociedad venció 1-0 a Mallorca y avanzó a los cuartos de final. Los cotejos del miércoles por octavos de final: Levante vs. Atlético de Madrid, Betis vs. Osasuna, Sporting Gijón vs. Valencia y Athletic Bilbao vs. Espanyol.

⚽️ ¡GOLAZO de Sevilla! Rakitic coronó una gran jugada colectiva con un cabezazo para el 1-0 ante Alavés.



La clasificación para Sevilla es un estímulo, una recarga anímica para afrontar su comprometida situación en la Liga de España, en la que está 19°, en puesto de descenso. El próximo sábado recibirá a un rival directo, Cádiz, 18°, con un punto más que el conjunto andaluz.

Lucas Ocampos, jugando para Sevilla el 27 de agosto de 2022. Aitor Alcalde Colomer - Getty Images Europe

Los incesantes pedidos de Sampaoli por refuerzos intentan ser satisfechos por un club con problemas económicos para salir al mercado. Este martes consiguió el regreso del argentino Lucas Ocampos, que estaba a préstamo en Ajax, adonde se había ido sin estar convencido y nunca se adaptó. En menos de un semestre disputó solo 113 minutos, distribuidos en seis partidos. A Sevilla se incorporó en 2019 y tuvo momentos destacados.

Consciente de la compleja actualidad de Sevilla, ayer Sampaoli hizo una invocación pública: “No es tiempo para llorar, sino para estar unidos”.

Simeone confirmó la vuelta de De Paul

La introducción a la pregunta en la conferencia de prensa fue extensa, incluyó el recordatorio de hace dos semanas sobre el fastidio de la gente del Atlético de Madrid con Rodrigo de Paul, a su papel secundario en el banco de los suplentes, sin tener minutos, para concluir en la consulta de si lo veía comprometido al volante argentino. La respuesta de Diego Simeone fue tan lacónica como contundente: “Sí, mañana va a jugar”.

Ante Levante, por los octavos de final de la Copa del Rey, De Paul volverá a jugar después de la final del Mundial, el 18 de diciembre. Pasó un mes exacto, con una demora para reincorporarse a los entrenamientos que disgustó al Atlético. El incumplimiento coincidió con las apariciones públicas de De Paul acompañando a su pareja Tini Stoessel. Todo esto sumado a que su rendimiento antes del Mundial tampoco cubría las expectativas.

Rodrigo De Paul volverá a tener minutos en el Atlético de Madrid Twitter

En algo que se interpretó como un castigo, De Paul fue suplente en la derrota ante Barcelona y en el empate contra Almería. Simeone no recurrió a él en partidos que el equipo necesitaba alguna alternativa futbolística.

De Paul, junto con Alejandro Gómez (Sevilla), son los únicos futbolistas del plantel de 26 del seleccionado que estuvieron en el Mundial y siguen sin minutos oficiales en sus clubes tras el regreso. En el caso del “Papu”, se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo. Tampoco volvieron a jugar Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Thiago Almada (Atlanta United), pero se debe a que todavía no se reanudaron la Bundesliga ni la MLS. Similar es la situación de Franco Armani, aunque el último sábado participó en el amistoso de pretemporada de River contra Millonarios (Colombia).

Eliminado de las copas europeas y relegado al sexto puesto en la Liga de España, el Atlético de Madrid encuentra en la Copa del Rey la posibilidad de rectificar una pobre temporada, en la que empiezan a circular versiones sobre el futuro de Simeone, que transita por su undécimo año en el club colchonero.

Levante, rival de este miércoles, ocupa el tercer lugar en segunda división. “Enfrentamos a un rival que lo está haciendo extraordinariamente bien desde que llegó el nuevo entrenador (Javi Calleja)”, expresó Simeone, que notó una mejoría de su equipo en los últimos partidos: “Veo entusiasmo, ilusión para revertir la situación. Hasta la interrupción por el Mundial teníamos una temporada entre regular y mala. Desde el regreso creo que es buena, debemos seguir por este camino”.

El Cholo suele repetir la falta de contundencia como uno de los déficits del Atlético. Continúa la búsqueda de un delantero; en las últimos días se mencionó la posibilidad de Memphis Depay, que no tiene lugar en Barcelona y dio su aprobación para el traspaso, pero falta el acuerdo entre los clubes, que continúan con las negociaciones.

