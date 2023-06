Copa Libertadores: Argentinos dejó el invicto frente a Independiente del Valle y Gabriel Milito se enteró en la conferencia de prensa de la expulsión a Santiago Montiel

escuchar

La pérdida del invicto en el final del partido le costó a Argentinos el primer puesto en el grupo E de la Copa Libertadores. Su productiva campaña en el grupo, con un triunfo como visitante ante Corinthians, no alcanzó a salvar en la última fecha una doble amenaza: la altura de Quito y el buen equipo que es Independiente del Valle, que se impuso por 3-2 en un desenlace electrizante, con un gol por cada lado. El Bicho ya tenía asegurada la clasificación para los octavos de final, etapa que ya alcanzó con Gabriel Milito al mando hace dos años, cuando fue eliminado por River.

Argentinos siempre corrió de atrás, se repuso de dos desventajas por su reconocido espíritu competitivo y sólo en el cierre se rindió, cuando escaseaban las energías y el desarrollo era un ida y vuelta frenético. El resultado, que fue y vino durante toda la noche, no resultó tan doloroso para el Bicho como haber sufrido dos expulsiones en el epílogo. Para la ida de la serie de octavos de final no tendrá a Fabricio Domínguez, pero más lamentará la pérdida de una pieza importante, Santiago Montiel, por un exceso verbal luego de que el árbitro Wilmar Roldán señalara el final del partido en Ecuador. No es la primera vez que Montiel es castigado con una tarjeta roja evitable (en este caso, por haber reclamado por el tiempo adicional). Hace poco recibió un fuerte reto de Milito y este miércoles fue el preparador físico Jorge Fleitas el que le recriminó la imprudencia.

Francisco González Metilli alcanza a rematar; el mediapunta de Argentinos desperdició una buena ocasión de gol en Quito. Dolores Ochoa - AP

El desenlace fue un tanto caótico, a tal punto que Milito no se dio cuenta de que Montiel había sido expulsado, algo que recién advirtió en la conferencia de prensa, cuando fue consultado sobre el tema. Con cara de asombro y estupor, el entrenador respondió: “¿No fue amarilla? Ah, fue expulsión. Puf... No sé qué pasó, lo intenté sacar lo más rápido posible. Ya hablaremos con Santi... Es más, no pensé que lo habían expulsado. Tiene que aprender, tiene que aprender. Ya le pasó contra Platense; pensé que había aprendido. Repitió hoy. Tendrá que aprender, y si no, sufrirá las consecuencias. Esto es alto nivel. Es demasiado joven como para que lo expulsen por protestar. O aprende y cambia, o se le pasará el tren”. Santiago Montiel, de 22 años, es primo de Gonzalo, campeón del mundo en Qatar y actual futbolista de Sevilla.

Argentinos no fue el que acostumbra ser. No sólo tomó recaudos por los 2800 metros de altura, sino que además estaba prevenido de lo duro que era Independiente del Valle, que está sostenido por un proyecto que lleva años de crecimiento, con un trabajo desde las bases en la detección y el desarrollo de jugadores. El fútbol argentino empezó a tener noticias de este equipo cuando en 2016 eliminó a River y Boca de la Copa Libertadores. En 2019 el cuadro ecuatoriano le ganó a Colón la final de la Copa Sudamericana, competencia de la que es el actual monarca. También lo es de la Recopa, tras una histórica definición contra Flamengo. En el banco está Martín Anselmi, un joven director técnico argentino.

Argentinos fue respetuoso de la altura y de la capacidad del rival. Lo que evitó fue un ambiente caliente desde las tribunas, escasamente pobladas. El Bicho presionó en su campo, cubrió espacios con las líneas bien juntas y tuvo a Gabriel Ávalos arriba para hacer de pivote y aguantar la pelota con sus recursos técnicos y su sentido práctico.

El dominio era de los locales, pero sin llegadas. La seguridad defensiva de Argentinos crujió cuando Independiente encontró espacios para combinar y poner al ex integrante de Gimnasia Lorenzo Faravelli en la puerta del área grande, desde donde despachó un remate a un ángulo. Golazo para el 1-0.

Quedó el escenario menos deseado para el Bicho, obligado desde los 25 minutos a hacer un desgaste mayor. En favor tenía la condición de equipo mecanizado y de espíritu competitivo en las circunstancias más diversas. Llegó al empate por búsqueda y con una cuota de fortuna en el despeje de Mateo Carabajal que al arquero Alexis Villa le cayó por arriba como un meteorito.

El arquero Alexis Villa despeja antes de que llegue el uruguayo Javier Cabrera. Dolores Ochoa - AP

El segundo tiempo fue más abierto. Tanto, que a Argentinos lo sorprendieron con las líneas adelantadas y un pelotazo a la espalda de Miguel Torrén que un compatriota, Lautaro Díaz, aprovechó para definir ante la salida de Alexis Martín Arias.

Independiente mostró fisuras defensivas y Argentinos estuvo cerca de la igualdad con Francisco González Metilli. También pudo aumentar el conjunto de Quito con un remate, pero que dio en un poste. El final fue una montaña rusa, de área a área, a puras transiciones. Empató a los 43 el ingresado Leonardo Heredia, que extendió su buena racha a cuatro goles en junio. Argentinos renacía, pero le faltó el último aliento para frenar a Kevin Rodríguez en el 3-2. Las expulsiones transmitieron una impotencia que alcanzó a Milito en la conferencia de prensa.