Copa Sudamericana: Argentinos Juniors y Defensa y Justicia son los primeros marginados de la carrera

La legión argentina de clubes en competencias internacionales en el año ya tiene sus primeras bajas aseguradas. No se completó la etapa de grupos de ninguno de los dos torneos, el de la Copa Libertadores y el de la Copa Sudamericana, pero dos clubes nacionales ya se quedan fuera de los playoffs. En contraste con las clasificaciones que consiguieron Talleres, la semana pasada, y River, este martes, por el certamen más grande, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia están al margen de la carrera por el segundo trofeo de Conmebol.

Lejos de lo que se aguardaba de ellos, el Bicho y el Halcón rindieron y cosecharon poco en la Sudamericana. Estaban en riesgo en sus zonas y en la quinta fecha terminaron de sucumbir: Defensa y Justicia no pasó de un 1-1 en Florencio Varela con Independiente Medellín, de Colombia, y Argentinos cayó pesadamente en una visita muy difícil a San Pablo, donde Corinthians le asestó un 4-0 letal.

Gabriel Alanis sale trastabillando de la situación de marca con que lo complicó Mender García; Defensa y Justicia fue mucho mejor que Independiente Medellín, pero no le ganó en Florencio Varela y se le acabó el anhelo internacional. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Esta vez, el Halcón fue mejor que su adversario. Como local asedió al cuadro caribeño, con 16 disparos contra cinco, seis tiros efectivos al arco contra dos, nueve saques de esquina contra ninguno y 57% de posesión. El único punto cuestionable fue la indisciplina: cometió 16 infracciones, siete más que Independiente. Pero el visitante se la hizo pasar mal desde temprano: un gol de Brayan León minó a los 22 minutos la poca esperanza que había en el estadio Norberto Tomaghello.

No se dio por vencido el Halcón y voló con altura, pero recién a los 13 de la segunda mitad consiguió la paridad. De una forma impensada: gol en contra, de José Ortiz. El 1-1, lejos de conformar al anfitrión, le aumentó el incentivo, pero no fue suficiente. El empate, inmerecido esta vez, lo sacó de la conversación por la copa, aunque no de la competencia, porque Defensa y Justicia debe cerrar su participación en el grupo A recibiendo a Universidad César Vallejo, de Perú, el miércoles 29. Always Ready, de Bolivia, con 10 puntos en 4 encuentros, y el propio Independiente, con 10 en 5, les resultan ya inalcanzables a esas modestas 5 unidades que colectó el conjunto amarillo y verde.

Mucho peor la pasó Argentinos en Brasil. Su situación previa en la zona F era algo mejor que la del club compatriota, pero se hizo insostenible con un 4-0 que no tuvo atenuantes. El Bicho dispuso de la pelota en gran parte del tiempo (62%), y sin embargo apenas inquietó al arco custodiado por Carlos Miguel: un solo tiro fue hacia el rectángulo delimitado por los tres postes. Uno solo sobre diez intentos. Todo fue poco frente a lo producido por el Timão, que disparó 19 veces, y ocho de ellas, de forma bien dirigida, acertando al objetivo. La defensa roja, con Diego “Ruso” Rodríguez enguantado, se interpuso en cinco.

Demasiado temprano se hizo amarga la noche para el equipo de La Paternal: apenas a los nueve minutos convirtió Yuri Alberto. Y dos golpes casi seguidos, al final del primer período, terminaron de tumbarlo: a los 43 aumentó Wesley Ribeiro, y a los 45 dio otro mazazo Alberto. Revertir un 3-0 en el Arena de San Pablo y en medio de un panorama oscurísimo en el certamen fue demasiado para este Argentinos que no está, ciertamente, en un presente positivo como para lograr semejante cosa. Tanto fue así que terminó sufriendo un cuarto tanto, y de un... argentino. Fausto Vera, a los 47 de la segunda etapa.

Y se le fue la ilusión de la Sudamericana, nomás. Con 10 puntos, Corinthians les quedó demasiado lejos a sus 6 unidades (ni hablar de la diferencia de goles: +8 contra -5). Y de paso, el cuadro brasileño se da una chance de resultar primero en el grupo, ya que quedó a un punto del líder, y lo recibirá en el último compromiso. Un rato antes, el sorprendente Racing uruguayo se había impuesto en Montevideo al Nacional paraguayo, por 2 a 1, y dentro de dos semanas llegará al Arena paulista con esa mínima ventaja que le vuelve buen negocio un eventual empate.

El primer puesto en cada grupo clasifica para los octavos de final. El segundo, para los dieciseisavos, partidos por afrontar contra los terceros de la zonas de la Libertadores. Los terceros de la Sudamericana se quedarán fuera de todo. Defensa y Justicia y Argentinos no pueden aspirar a más que ser eso ahora.

