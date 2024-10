Copa Sudamericana: Lanús tuvo coraje de sobra, le empató a Cruzeiro y quedó bien parado en busca de la final

Escuchar

BELO HORIZONTE.– El primer partido de una semifinal por la Copa Sudamericana enfrentó en Belo Horizonte a dos protagonistas de realidades similares dentro de sus múltiples diferencias. Tanto Cruzeiro, el local, como Lanús conservan el torneo subcontinental como único objetivo de la temporada, tras encadenar alarmantes rachas negativas en sus campeonatos domésticos. Así como por un lado el equipo preparado por Ricardo Zielinski no hace pie en la Liga Profesional, contando ya nueve partidos sin victorias, la actualidad de la Raposa no es muy diferente, debido a que desde que Fernando Diniz asumió como director técnico no obtuvo victorias en cinco partidos, lo que lo dejó relegado al octavo lugar del Brasileirão.

Otra mala racha en la que coincidían los semifinalistas que se vieron las caras en el Estadio Magalhães Pinto va más allá –o tal vez sea una causa– de los resultados: las lesiones. El cuadro granate llegó al Gigante de la Pampulha con las bajas de Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti, Raúl Loaiza, Leonardo Jara, Nery Domínguez y, en las últimas horas, una más sensible, la de Eduardo Toto Salvio, que fue reemplazado por el juvenil Bruno Cabrera.

William y Luciano Boggio disputan una pelota que salió por el lateral; Lanús empujó, se convenció de que podía y consiguió un empate que festejó en Brasil. GLEDSTON TAVARES - AFP

Por el lado de Cruzeiro, Diniz esperó hasta último minuto para incluir a dos piezas fundamentales, el arquero Cássio y el volante Matheus Henrique, que finalmente comenzaron como titulares. Sin embargo, no contó con los argentinos Lautaro Díaz y Juan Dinenno. Por su parte, otro albiceleste del equipo mineiro, Lucas Romero, capitán y estandarte cruzeirense, estuvo ausente por haber sido expulsado en la vuelta de la serie cuartos contra Libertad, de Paraguay.

Con ese panorama, a pesar de que Cruzeiro intentó ejercer presión desde el minuto inicial, Lanús logró acomodarse en el campo rápidamente, sin sobresaltos, y hasta tuvo la primera situación de peligro, un disparo de Marcelino Moreno. Siguieron aguantando Carlos Izquierdoz, Julio Soler, Gonzalo Pérez y compañía las, hasta ese momento, tímidas arremetidas de Gabriel Verón, Matheus Pereira y Álvaro Barreal. De esa forma, empezó a sentirse cómodo, casi como en casa, el conjunto granate en el Mineirão.

A los 27 minutos, un potente disparo de Walter Bou venció a Cássio, pero el gol fue anulado por una posición adelantada que hasta ahora se discute. De todas formas, sirvió para enmudecer el estadio y darle más confianza al conjunto argentino que, con un Moreno inspirado, se amigó con la pelota y durante un buen rato maniató a los locales.

Recién sobre el final del primer tiempo Matheus Pereira, el más desequilibrante de Cruzeiro, se hizo cargo del ataque azul, y a los 40 Matheus Henrique hizo revolcar a Nahuel Losada con un disparo que se fue a pocos centímetros del palo derecho. Pero no hubo mucho más. Bajo silbidos e insultos se fueron los anfitriones al descanso. Con el pecho inflado y aliento incesante de más de 2000 hinchas salieron los futbolistas de Lanús.

El segundo período empezó muy diferente. Todo cambió en apenas cuatro minutos, cuando Kaio Jorge abrió el marcador al pescar un rebote corto que dejó Losada tras un remate de Barreal. Lanús parecía aletargado y Cruzeiro, ahora con el apoyo de la multitud, se mostraba activo. Otra versión de los entrenados por Diniz, que parecían decididos a atropellar a los pupilos de Zielinski en ese inicio. Así y todo, a pesar de la sorpresa, Lanús tuvo el empate dos veces en los pies de Moreno, que no supo definir bien.

Matheus Henrique se cubre del salto con vuelo de Boggio para llegar a la pelota; Cruzeiro se fue silbado por sus hinchas al final de cada mitad del partido. GLEDSTON TAVARES - AFP

La ventaja y el vértigo arrollador mostrado en el comienzo de la segunda etapa no aliviaron, sin embargo, los nervios de Cruzeiro, que a medida que pasaban los minutos parecía conformarse con la delgada ventaja. El conjunto argentino olió sangre y de a poco se adueñó del juego hasta conseguir el empate antes de cumplirse la media hora, con un cabezazo de Ramiro Carrera tras un centro preciso de Moreno. Buscado y merecido.

Los minutos finales le pesaron a Cruzeiro y Lanús siguió mostrándose valiente, convencido de que podía llevarse del Mineirão algo más que un empate. El triunfo no parecía una utopía y a esa altura ya nadie recordaba que el plantel granate había llegado diezmado y con muchas dudas a Belo Horizonte. Al final, fue empate. Lo festejó Lanús, que luchó y lo mereció. Lo sufrió Cruzeiro, que una vez más se retiró abucheado por los suyos. La serie está abierta y el próximo capítulo se escribirá en La Fortaleza.