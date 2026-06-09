Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La primera fecha del Grupo A del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 concluirá con el partido entre Corea del Sur República Checa, programado para este jueves 11 de junio a las 23 (hora argentina) en el estadio de Guadalajara. Se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se puede sintonizar online en Flow -Canal 109-, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el egipcio Amin Mohamed Omar, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto asiático con una cuota máxima de 2.67 contra 2.93 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate cotiza a 3.20.

El elenco surcoreano accedió al certamen ecuménico a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en la preparación ganó los dos amistosos que jugó, ante Trinidad 5 a 0 y El Salvador 1 a 0. Su máxima figura es Hong Myung-bo, el delantero que brilló en Tottenham y actualmente es una de las tantas estrellas que milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con la camiseta de Los Angeles FC.

República Checa, por su parte, se ubicó segundo en el Grupo L de las Eliminatorias de Europa por detrás de Croacia y tuvo que disputar el repechaje para entrar a la cita ecuménica, en el que le ganó a Irlanda y a Dinamarca por penales. Al igual que su rival de turno, el equipo liderado futbolísticamente por Patrik Schick salió victorioso en los dos partidos de preparación para la Copa del Mundo: le ganó a Kosovo 2 a 1 y a Guatemala 3 a 1 y anhela, como primer objetivo, clasificarse a 16avos de final en una zona que, por los rivales que tiene, puede soñar con hacerlo.

El último antecedente entre ambos equipos es de 2016, cuando se enfrentaron en un amistoso y ganó Corea del Sur 2 a 1. Antes, en 2001, los checos golearon 5 a 0 a los asiáticos y en 1998 igualaron 2 a 2.

El otro encuentro del Grupo A será entre México y Sudáfrica, que se juega el mismo día desde las 16 (hora argentina) y es ni más ni menos que el encuentro que abre la Copa del Munda.