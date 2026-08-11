Corinthians decidió no renovarle el contrato a Memphis Depay y ya no estará el jueves frente a Rosario Central

Todo parecía indicar que Memphis Depay continuaría siendo futbolista de Corinthians, rival de Rosario Central este jueves en Arroyito, donde se cruzarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente del Timão reflexionó, echó hacia atrás la decisión de renovar el vínculo y, en consecuencia, la estrella neerlandesa quedó con el pase en su poder y ya no jugará para el conjunto paulista.

Para nada de acuerdo mostraron estar muchos de los simpatizantes del club que reflejaron su parecer en las redes sociales. La noticia los sorprendió por la tarde de este martes al encontrarse con un comunicado extenso por parte de la institución, que se encargó de aclarar que el mandamás Osmar Stabile brindará una conferencia de prensa en los próximos días para esclarecer todas las inquietudes que la novedosa salida causó.

El neerlandés jugó el Mundial 2026 mientras su continuidad ya era tratada entre sus agentes y los directivos: todo parecía tomar color, pero finalmente el presidente Stabile dio marcha atrás y decidió que no se firmara la renovación. Ed Zurga - AP

La nota pone énfasis en los cuidados económicos que necesitan las arcas de Corinthians. “La decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles”, inició en el arranque de sus líneas. A su vez, posterior al tradicional agradecimiento a sus servicios, el escrito aclaró que tanto el futbolista, de 32 años, como su equipo “buscaron el mejor acuerdo posible desde el inicio de las negociaciones”.

Según relata Ge Globo, uno de los portales más conocidos de Brasil, fueron numerosos los desacuerdos en las tratativas entre las partes y, aunque se había encontrado un acercamiento muy optimista el pasado 26 de julio, volvieron las discrepancias al tratar otros puntos de ese nuevo vínculo que, finalmente, no se firmará. Porque aun así, tres días después, todo parecía llegar a buen puerto, hasta que Stabile pareció pensar la decisión en frío y, entonces, entendió que los números quedarían comprometidos con la continuidad del atacante que jugó en Manchester United, Barcelona y Atlético Madrid, entre otros grandes europeos.

El comunicado oficial de Corinthians

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

“Entendemos que el proceso se extendió más allá del plazo tradicional, pero esto se debe, principalmente, al hecho de que estamos tratando con un atleta diferenciado. La Directiva reconoce y valora los esfuerzos incansables de todos los departamentos de la institución que trabajaron para viabilizar la permanencia del atleta”, continuó el comunicado, sin negar la demora en las definiciones. Así, sentenció: “Sin embargo, tras un análisis cuidadoso, prevalecieron motivos exclusivamente financieros y el compromiso con la responsabilidad de la gestión”.

Es que, según agrega el medio brasileño, hay una deuda importante del club con Depay. Se habla de 42 millones de reales que podrían escalar a los 77, considerando los intereses. Un número desprendido de las primas firmadas en 2024 por la gestión anterior de Augusto Melo y que contemplaban en el ya viejo contrato los rendimientos, goles, asistencias y títulos ganados.

Este año enfrentó a Platense en la zona de grupos de la Copa Libertadores en la que ambos lograron la clasificación a los octavos de final que se están jugando desde este martes. MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

En ese sentido, el neerlandés, que disputó el reciente Mundial, jugó 79 encuentros en casi dos años, marcó 20 veces, asistió otras 15 y fue parte de la obtención de tres títulos: el torneo Paulista y la Copa de Brasil en 2025, y la Supercopa Rei en este año, conquistas también agradecidas por Corinthians en el desarrollo de la explicación.

Ahora bien, dado que no se logró la renovación y, en efecto, Memphis no firmó el acuerdo que estipulaba el pago de aquella deuda hasta 2028, el futbolista tiene la posibilidad de poner todavía más contra las cuerdas al Timão: puede emprender acciones legales ante FIFA cuando desee cobrar esos millones de la moneda brasileña.

Según adhiere el portal, el presidente evaluó que la situación económica que compromete la diaria del club comenzó con la contratación de la estrella y, de renovarle, todo quedaría vinculado a su mandato. Corinthians lleva tres meses sin poder sumar refuerzos y acumula tres sanciones económicas, dos impuestas por la entidad madre del fútbol y una por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), que ascienden a casi 22 millones de reales.

Memphis Depay también jugó frente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por la Copa Sudamericana 2024 que la Academia conquistaría. JUAN MABROMATA - AFP

“Ante las obligaciones financieras actuales y futuras del Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esa magnitud no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución”, finalizó el comunicado de la entidad paulista.

En Arroyito no estará Memphis Depay, pero sí un Corinthians que, evidentemente, llegará al primer desquite con mucho ruido detrás.