Corinthians vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 30 de julio a las 19.30 h. El duelo tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El momento de los equipos

Corinthians llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Bahia en su última presentación. Por su parte, Athletico Paranaense se presenta con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 2-0 ante Internacional en el partido anterior.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento presenta realidades distintas tras los resultados obtenidos en la fecha previa del certamen. Mientras el local buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente, el visitante intentará mantener la inercia positiva cosechada en su reciente compromiso contra el conjunto gaúcho.

Lo que está en juego

Ambos equipos necesitan sumar de a tres para consolidar sus aspiraciones en esta instancia del Brasileirao Serie A 2026. Para Corinthians, el desafío es hacer valer la localía en el Neo Química Arena, mientras que Athletico Paranaense buscará escalar posiciones demostrando la eficacia que exhibió en su última jornada.