Corinthians vs. Estudiantes de La Plata, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
En San Pablo, se miden luego del 1-1 en el partido de ida; si vuelven a empatar habrá penales
Final del primer tiempo
Entre discusiones y pierna fuerte concluye la etapa inicial. Se van al descanso sin goles, tras un comienzo con mucha tensión y poca puntería.
Dos minutos más
Habrá dos minutos extra en San Pablo. Sobre el final de la etapa inicial, Estudiantes recibe dos amonestaciones: Palacios y González Pírez.
Estudiantes estuvo cerca del gol
Tobio Burgos buscó definir desde afuera del área, tras un centro que se desvió en la defensa y llegó al extremo que estaba llegando sin marca. La pelota se fue cerca de un palo. Fue lo mejor de Estudiantes en el primer tiempo.
Tesón y lucha, León 👊 pic.twitter.com/UIrA42Lu1Q— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 17, 2026
Ahora llegan más a las áreas
Kaio César intento de frente al arco y Muslera contuvo la pelota, firme. En la respuesta, Estudiantes construyó una buena jugada y le bloquearon los remates. Levanta ritmo el juego.
Otro intento de Corinthians
Carrillo, de Corinthians, enganchó hacia adentro y probó desde afuera del área, pero su fuerte remate se fue apenas por encima del travesaño. Se lucha más de lo que se juega en San Pablo.
Depay intentó sorprender a Muslera
El primer remate al arco fue de Depay en un tiro libre desde un costado en el que intentó sorprender a Muslera, pero la pelota dio en la parte externa de la red. Se toman un descanso para refrescar ideas.
Sin remates, con cuidados
Se juega lejos de los arcos. La pelota va y viene, pero cuando está en los alrededores de las áreas se diluye todo. No hubo remates al arco todavía.
Comienzo con tensión
Se juega fuerte en el comienzo. Tanto que Breno Bidon ya tiene una amarilla, en la segunda falta dura de Corinthians en campo rival.
¡Se juega!
Mueve la pelota Corinthians y está en juego el partido en San Pablo.
¡A la cancha!
Los equipos ingresan al campo de juego. Tras las fotos, los himnos y el sorteo, el partido estará en marcha en suelo palista, donde se desarrollará la última llave de cuartos de final.
El rival en semifinales se define mañana
El rival en semifinales del ganador de esta noche se conocerá mañana, cuando concluyan su serie Flamengo e Independiente del Valle. En la ida, el equipo brasileño ganó por 2-0 en Ecuador y cierra la llave en casa, en Río de Janeiro.
Los titulares de Corinthians
Corinthians sale esta noche con Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, André Castillo; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; y Memphis Depay.
O #TimeDoPovo está escalado! 📋#SCCPxEST#VaiCorinthians pic.twitter.com/dypMQBGvmj— Corinthians (@Corinthians) September 16, 2026
Así forma Estudiantes
Está confirmado Estudiantes para jugar esta noche ante Corinthians en Brasil. Saldrá desde el inicio con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Joaquín Correa; y Guido Carrillo.
📋 Nuestra formación para la vuelta de los Cuartos de Final de CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/4InqDI3K3d— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 16, 2026
Cómo siguieron tras el partido de ida
Tras enfrentarse en el inicio de la serie, Estudiantes y Corinthians tuvieron compromisos por el fútbol doméstico. El Pincha se impuso por 2-1 a Platense por el grupo A del Torneo Clausura, donde está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final, mientras que el conjunto brasileño cayó por el mismo marcador en su visita a Flamengo, no levanta cabeza en el Brasileirao y se encuentra 13°, sólo a cuatro puntos de los puestos de descenso.
Cómo está la serie
Hace una semana, en La Plata, se jugó el partido de ida, con un empate 1-1 en el que el Pincha se puso en ventaja en el primer tiempo con un rápido gol de Alexis Castro y el Timao lo igualó en el inicio de la segunda etapa, gracias a Kaio César. Así, esta noche, será necesario un ganador para definir la serie, algo que si no sucede en el tiempo reglamentario se resolverá mediante la ejecución de penales.
Bienvenidos a la cobertura de Corinthians vs. Estudiantes
Esta noche, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata visitará a Corinthians en San Pablo por la revancha de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será arbitrado por le venezolano Jesús Valenzuela y transmitido en vivo por Fox Sports. Desde este espacio, en LA NACION, daremos cobertura minuto a minuto a lo más destacado.