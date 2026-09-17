Corinthians vs. Estudiantes de La Plata, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

Tras enfrentarse en el inicio de la serie, Estudiantes y Corinthians tuvieron compromisos por el fútbol doméstico. El Pincha se impuso por 2-1 a Platense por el grupo A del Torneo Clausura, donde está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final, mientras que el conjunto brasileño cayó por el mismo marcador en su visita a Flamengo, no levanta cabeza en el Brasileirao y se encuentra 13°, sólo a cuatro puntos de los puestos de descenso.