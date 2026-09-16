En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán, por la Copa Argentina 2026

Este miércoles, desde las 19, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentan en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, se disputa en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Lepra mendocina se metió entre los ocho mejores del torneo más federal del país tras derrotar a Aldosivi por 2 a 0, con goles de Gonzalo Ríos y José Florentín, en el estadio Florencio Sola. Es el campeón en ejercicio y antes de eliminar al Tiburón había dejado en el camino sucesivamente a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0 con un doblete de Álex Arce y a Tigre por 1 a 0 con un tanto de Luciano Gómez.

En tanto el Decano, finalista de la edición 2017 de la competencia integradora, avanzó de ronda luego de golear a Independiente por 4 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa gracias a las anotaciones de Nicolás Laméndola por duplicado, Manuel Brondo y Franco Nicola. Previamente le había ganado a Sportivo Barracas por 2 a 1 en la primera ronda y a Talleres de Córdoba por 3 a 0 en la segunda instancia.

Atlético Tucumán vapuleó a Independiente y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Lomas de Zamora y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente Rivadavia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.31 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Independiente Rivadavia como favorito al triunfo ante Atlético Tucumán FEDERICO PARRA - AFP

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