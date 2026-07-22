Corinthians vs. Remo, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Remo, correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 23 de julio a las 19.30 h. El partido tendrá como escenario la Neo Química Arena, ubicada en São Paulo.

El momento de los equipos

El conjunto local, Corinthians, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 ante Grêmio en su presentación anterior. Por el lado de la visita, Remo también atraviesa un buen presente tras haber logrado un triunfo por 1-0 frente a São Paulo en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos saltarán al campo de juego con el impulso positivo de sus resultados recientes. La solidez demostrada por Corinthians en casa y la efectividad defensiva que mostró Remo en su último duelo serán factores determinantes en el desarrollo del juego en la Neo Química Arena.

Lo que está en juego

Con la disputa de esta jornada 19, ambos planteles buscan consolidar su posición en la tabla. Mientras que Corinthians intentará aprovechar su localía para seguir sumando de a tres, Remo buscará dar el golpe fuera de casa para escalar posiciones y mantener la inercia ganadora que demostró en su último partido.