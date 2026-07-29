Coritiba vs. Cruzeiro, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Coritiba recibe a Cruzeiro en la jornada 21 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Coritiba y Cruzeiro, correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 30 de julio a las 21.30 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.
El presente de los equipos
Coritiba llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 frente a RB Bragantino en su presentación anterior, buscando recuperar la senda del triunfo en casa. Por su parte, Cruzeiro arriba a este duelo con la necesidad de revertir su imagen tras perder 1-0 ante Botafogo en su última actuación.
Estadísticas del enfrentamiento
Ambos conjuntos buscarán sumar de a tres en esta fecha para mejorar sus respectivos rendimientos en la temporada 2026, donde la consistencia en el juego se ha vuelto un factor determinante para escalar posiciones en la tabla del certamen brasileño.
Qué está en juego
Para Coritiba, el partido representa una oportunidad de aprovechar la localía para consolidarse, mientras que para Cruzeiro es vital sumar puntos tras la caída reciente para no perder terreno en la clasificación del Brasileirao.
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