Coritiba vs. Grêmio por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Grêmio correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 26 de octubre a las 19.30 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras sendas derrotas en la fecha pasada. El conjunto local, Coritiba, viene de caer por 1-0 ante Atlético Mineiro, mientras que la visita, Grêmio, llega tras un resultado adverso de 4-2 frente a Cruzeiro.

Estadísticas del duelo

El choque en el Couto Pereira representa una oportunidad crucial para ambos elencos de sumar unidades que les permitan estabilizar su rendimiento en la recta final de la temporada. Los antecedentes inmediatos marcan una búsqueda de revancha tras los tropiezos sufridos por ambos en sus últimas presentaciones.

Lo que está en juego

Con el torneo entrando en su etapa definitoria, el resultado es fundamental para las aspiraciones de Coritiba y Grêmio en la tabla de posiciones. Sumar de a tres es vital para mejorar el ánimo y la ubicación en la clasificación general de cara a los objetivos de cierre de año.