Coritiba vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Palmeiras, correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este miércoles 22 de julio a las 19.30 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Coritiba, llega a este compromiso con el objetivo de revertir su imagen tras la derrota sufrida en su última presentación por 3-0 ante Flamengo. Por su parte, Palmeiras atraviesa una realidad distinta y arriba al duelo con la confianza en alza, luego de haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Chapecoense en su partido más reciente.

Estadísticas y antecedentes

Ambos clubes se miden en un duelo que pone a prueba la capacidad de recuperación del equipo de Curitiba frente a un Palmeiras que busca mantener la solidez defensiva demostrada en su último encuentro. El historial reciente entre ambos equipos suele presentar enfrentamientos intensos en la disputa por los puntos de la primera mitad del torneo.

Lo que está en juego

Para Coritiba, el partido es vital para sumar puntos que le permitan escalar posiciones y recuperar la moral tras el tropiezo previo. Para Palmeiras, el objetivo es mantener la racha positiva y seguir escalando en la tabla de posiciones del Brasileirao, consolidando su rendimiento como visitante en esta etapa del campeonato.