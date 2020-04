El pase del 10 del FC Barcelona es uno de los más afectados por haber nacido después de 1998 Fuente: Archivo

La pandemia por coronavirus está generando una crisis global que afecta a todos los clubes de fútbol, incluso a los más populares, como el FC Barcelona y el Real Madrid . De igual manera perjudica a los futbolistas más reconocidos, como Lionel Messi o el francés Antoine Griezmann , entre otros.

Así lo estima la plataforma de mercado de pases Transfermarkt , en un informe donde detalla una fuerte devaluación en los clubes de La Liga que perciben pérdidas de más de 1.000 millones de euros.

Es que el valor de mercado de los jugadores sufre un gran golpe: para los nacidos en 1998 o después advierten una caída de un 10% en sus valores y, para los demás, de un 20%.

De esta forma, el Barcelona se convierte en uno de los clubes más golpeados de La Liga española en este sentido con una pérdida de 207,1 millones de euros en el valor de su plantilla, que queda en la suma más baja en los últimos cuatro años: 852,6 millones de euros.

Lo que sucede es que los diez futbolistas más valiosos del conjunto catalán nacieron después de 1998, como es el caso de Messi (32) y Griezmann (29), por lo que sus valores caen un 20%. En el caso del rosarino, su pase queda en 112 millones de euros y en el del francés, en 96 millones.

En cuanto al Real Madrid , la pérdida es bastante menor que en el club azulgrana dado que el conjunto merengue cuenta con jóvenes talentos entre sus diez jugadores más valiosos: Federico Valverde (21), Vinícius Júnior (19) y Rodrygo (19). El valor del plantel disminuye entonces en 191,5 millones hasta los 888,5 millones.

"Por su parte, el Atlético de Madrid ve reducido el valor de su plantel en 161,5 millones de euros y pasa a 709 millones de euros, lo que supone una caída del 18,55%", especifica la plataforma. De esta forma, el portugués João Félix , de 20 años, se sitúa ahora como el de más valor en el club, con 81 millones de euros, y se ubica como el tercero más valioso de La Liga, solo superado por Messi y Griezmann .

El fundador de Transfermarkt , Matthias Seidel, explica el recorte generalizado así: "Los índices bursátiles se han desplomado, numerosos clubes podrían verse amenazados por la insolvencia y los planes de fichajes se han paralizado debido a las muchas incertidumbres que existen en la mayoría de los equipos. Ahora mismo es difícilmente concebible que los precios de los traspasos sigan aumentando en el futuro como lo han hecho en los últimos años".

El objetivo: evitar que se cancelen los torneos

El profesor español de la IE Business School y exdirector de Marketing de la sección de básquet del Real Madrid, Eduardo Fernández-Cantelli, explica a LA NACION que esta crisis generará un cambio tanto en el salario de los jugadores como en los pases, pero afectará mucho más a los clubes más pequeños.

"El objetivo que tienen todos los clubes ahora mismo no es otro que evitar que se cancelen las competiciones, por dos razones: porque no tienen un plan de contingencia preparado para una posible cancelación y, por tanto, si se cancelan, no tienen los ingresos de los derechos televisivos", comenta.

En esa línea, dice que si los clubes "no tienen ingresos de los derechos televisivos es prácticamente imposible que puedan cuadrar sus balances". Sin embargo, añade, no todos dependen en la misma medida de esta fuente de entrada, sino que, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona tienen su modelo de negocios más diversificado, por lo que no les afecta de igual manera que a otros que sí dependen en mayor medida de las transmisiones en televisión.

Los especialistas aseveran que la crisis del fútbol generada por el coronavirus afectará levemente menos a Real Madrid que a Barcelona por una cuestión de edad de los jugadores. Fuente: AFP

"Muchos clubes se van a ver ahogados", advierte Fernández-Cantelli y explica que el efecto será menor para los dos líderes en España porque ambos contemplan también ingresos por trofeos, por ejemplo, por ganar la Champions League -o por jugarla-, y porque tienen una capacidad de llegar a mercados internacionales mucho más amplia.

Contratos que vencen el 30 de junio

Además de los modelos de negocios, el experto en Marketing deportivo alega que los clubes también tienden a gestionar otras cuestiones de manera inestable, como las relaciones contractuales que tienen con los jugadores. Éstas, dice, están solamente orientadas a que la temporada se termine el 30 de junio. "Si se postergan las competiciones, los jugadores no están jurídicamente protegidos", continúa.

"Seguramente habrá una negociación, casi te diría individual, entre los jugadores de cada club y el propio club y habrá una forma de desarrollar una relación contractual entre ambos distinta a la que ha habido hasta ahora", analiza el profesor de IE.

A su vez, opina que es posible que "los clubes entre sí estén menos animados a que haya estos traspasos de 1000 millones de euros que había hasta hace poco" (NdR: se refiere al pase de Griezmann a Barcelona, que se hizo por 120 millones de euros, a mediados del año pasado).

En ese sentido, estas devaluaciones que se registran ahora entre los futbolistas puede que generen una ralentización en las futuras cifras de los valores de pases. Es decir, que después de superado el coronavirus, sigan valiendo menos y no vuelvan fácilmente a los números previos a la crisis.