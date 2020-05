Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 10:48

MILAN (AFP).- El futbolista uruguayo de Fiorentina Martín Cáceres señaló este lunes en la red social Instagram que se siente "un hombre nuevo" tras dar negativo en la prueba de coronavirus, tras dos meses contagiado. "Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir ", señaló Cáceres.

"Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos exámenes consecutivos y me siento un hombre nuevo", reconoció Cáceres, de 33 años, exjugador del Barcelona y de la Juventus, entre otros. Cáceres no confirmó que estaba contagiado de coronavirus hasta el 7 de mayo después de que Fiorentina sometiera a todo su plantel a los test previos a la reanudación de los entrenamientos y registrara tres positivos. El club italiano no dio la identidad de los positivos, pero Cáceres confirmó en Instagram que era uno de ellos.

En Italia, donde la pandemia se ha cobrado 32.000 vidas, el campeonato de fútbol está suspendido desde mediados de marzo. La Serie A se ha marcado como objetivo la reanudación el 13 de junio. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió el sábado más garantías antes de un regreso del fútbol . "Para aventurarnos a dar una fecha (de reanudación) necesitamos algunas garantías suplementarias, que por el momento no existen", declaró en una rueda de prensa.