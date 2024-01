escuchar

Aunque lo intenta, Independiente no tiene paz: Juan Marconi, vicepresidente segundo del club, renunció a su cargo este lunes por la mañana tras manifestar diferencias con la actual gestión de Néstor Grindetti. “Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma”, resumió el periodista. El anuncio es un triunfo para el moyanismo.

“La decisión ya está tomada, hoy presento la renuncia como vicepresidente segundo en Independiente. Hace rato que lo vengo meditando, pensando, en conjunto con la gente de Independiente Presente”, explicó el ahora exdirectivo en diálogo con Radio La Red. Y reconoció: “No es una situación ni una decisión fácil, porque para mí, Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor, de lo más reciente para atrás hay un montón de argumentos. Los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar, jóvenes, mujeres y adultos”.

En esa misma entrevista, Marconi fue más allá en los motivos y resumió: “Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra. Los respeto, pero estoy muy en desacuerdo con esa manera y me encuentro muy sólo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme. Cuando uno propone, propone, lleva ideas, lleva proyectos y ninguno avanza, lo respeto. Pero me corresponde irme. En la última reunión de CD se eligió a un vicepresidente primero que estuvo en las últimas dos gestiones de Hugo Moyano”.

Carlos Montaña, vice tercero de Independiente, hombre de Hugo Moyano y colaborador del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni

Marconi hace referencia a Carlos Montaña, que en la gestión anterior ocupaba el lugar de vocal titular primero, pero por la ausencia del vicepresidente primero la Comisión Directiva lo eligió en ese lugar. Es importante destacar que Montaña fue vicepresidente segundo del expresidente Hugo Moyano tanto en 2014 como en 2017, y Marconi estuvo en contra de su designación.

El periodista encabezó la fórmula que ganó las elecciones en octubre de 2022 junto a Fabián Doman y Néstor Grindetti como vicepresidente segundo. Ante este escenario, del trinomio elegido por los socios en las elecciones de octubre de 2022 solo queda Grindetti.

Una postal de octubre de 2022, el día que Moyano le deció la presidencia a Doman, pero no el poder en Independiente; marconi y Yoyo Maldonado los escoltan @Independiente

“Hace rato que no tengo injerencia en ninguna decisión del club. No sé los contratos, no tengo información y me entero por los medios siendo el vicepresidente segundo. Creo que esa es otra razón por la que corresponde que me vaya”, agregó Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del SADRA.

En abril de 2023, cuando Fabián Doman dejó la presidencia, sentenció en una carta: “Independiente tendrá que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Los enconos personales están por encima del club”.

No es la primera vez que Marconi anuncia su renuncia. En agosto, cuando comenzaron los rumores de esta posicible decisión declaró en DSports Radio: “Entendemos el enojo de los hinchas y empatizamos con ellos, sucedieron cosas institucionales de las cuales tenemos que hacer autocrítica. Yo sigo cumpliendo mi rol todos los días”.

Un escenario crítico

Independiente se encuentra sumergido en una crisis gigantesca que lo complica en el plano económico, institucional, financiero y deportivo. El inicio del derrumbe comenzó con la asunción en 2002 de Andrés Ducatenzeiler (el mismo que en la actualidad suma millones de visualizaciones en YouTube con su programa “El Loco y el Cuerdo”, que coconduce Flavio Azzaro). Todo empeoró con Julio Comparada. Javier Cantero hizo lo que pudo, se enfrentó a una poderosa barra brava liderada por Bebote Álvarez y se apoyó en su honestidad. Sin embargo, sufrió la peor desgracia deportiva: el primer descenso de la historia del Rojo. Tras el paso de Claudio Keblaitis llegó Hugo Moyano con su gente, quienes se adueñaron del club de Avellaneda y aun después de perder por amplio margen las elecciones, no lo quieren soltar.

En el medio hubo vueltas olímpicas que fueron más espejismos que realidades, entre ellas la coronación en el Apertura 2002 y las vueltas olímpicas en las ediciones 2010 y 2017 de la Copa Sudamericana, además de la Suruga Bank 2018.

LA NACION