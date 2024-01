escuchar

La selección argentina Sub 23 se prepara para el Torneo Preolímpico Sudamericano que se llevará a cabo desde el sábado 20 de enero en Venezuela con 23 jugadores convocados por el director técnico Javier Mascherano. El plazo para entregar la lista de buena fe a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) era el 5 de enero y, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no confirmó que los últimos 23 futbolistas citados son los que representarán al país en el campeonato, es probable que no se realicen modificaciones en el combinado que este domingo disputó un amistoso contra Lanús.

En la nómina sobresale la presencia de Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022. Junto a él resaltan los nombres de jóvenes promesas como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (actualmente en Boca pero con futuro inmediato en Brighton de Inglaterra), Cristian Medina y Ezequiel Fernández (Boca); Pablo Solari (River), Santiago Castro (Vélez), Pedro De la Vega (Lanús) y Juan Nardoni (Racing).

El resto son Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s); Joaquín García (Vélez), Leandro Brey y Nicolás Valentini (Boca); Rocco Ríos Novo (Lanús), Luis Rodriguez Baltasar (Racing), Lucas Esquivel (Paranaense), Aaron Quiros (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Julián Malatini (Defensa y Justicia) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

La última lista de convocados por Javier Mascherano para los entrenamientos en el predio de Ezeiza AFA

Teniendo en cuenta todos los futbolistas preseleccionables para el torneo en el que se otorgarán los dos boletos de Sudamérica a los Juegos Olímpicos París 2024, que tendrán lugar entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto en la capital francesa, la Argentina prescindió de muchos jóvenes que militan en Europa porque al tratarse de una competición que no organiza la FIFA, los clubes no están obligados a cederlos. El caso más emblemático es el de Enzo Fernández, figura en Chelsea y en la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Tampoco fueron convocados porque no iban a ser habilitados por las instituciones a las que representan Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Marco Pellegrino (Milan), Luka Romero (Milan), Alejo Véliz (Tottenham), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Luis Vázquez (Anderletch), entre otros.

La albiceleste debutará ante Paraguay y, después, se medirá el 24 de enero vs. Perú. Tras quedar libre en la tercera fecha, chocará con Chile el día 30 y, por último, con Uruguay el 2 de febrero. Todos sus encuentros los disputará a las 20 (hora argentina).

Javier Mascherano tiene otra posibilidad como entrenador de la selección argentina Sub 23, tras el Mundial Sub 20 FABIAN MARELLI

Así se juega el Preolímpico

La 14° edición del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 iniciará el 20 de enero en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, una de las tres sedes elegidas para este 2024. El partido inaugural lo disputarán Ecuador y Colombia, integrantes del grupo A junto al anfitrión, Brasil y Bolivia, desde las 17 (hora argentina). La selección argentina, en tanto, hará su debut el domingo 21 a las 20 (hora argentina) ante Paraguay, en el estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. El otro recinto donde habrá duelos será el Metropolitano de Lara en Barquisimeto.

Grupo A: Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

Grupo B: Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú.

Los dos líderes de cada grupo avanzarán a la fase final, en las que los cuatro equipos se enfrentarán todos contra todos y los dos líderes obtendrán los cupos a París 2024.

Valentín Barco, futuro jugador de Brighton, es una de las figuras de la selección argentina Sub 23 de Javier Mascherano FABIAN MARELLI

Resultados del último Preolímpico

El último Preolímpico Sudamericano se llevó a cabo en Colombia en 2020 y sirvió de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia del Covid-19). El campeón fue la Argentina, que logró su quinto título a pesar de perder 3 a 0 con Brasil en la última jornada del hexagonal final gracias a los goles de Matheus Cunha x2 (hoy en Wolverhampton) y Paulinho (hoy en Atlético Mineiro).

El goleador del torneo fue el brasileño Cunha, con cinco tantos convertidos, aunque también hubo otros futbolistas que brillaron en el certamen y que a día de hoy, tres años después, se desempeñan en los mejores clubes del planeta, como por ejemplo Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Bruno Guimaraes, Antony y Manuel Ugarte. En el plantel argentino, que fue dirigido por Fernando Batista, también destacaron Adolfo Gaich, Nehuén Pérez, Fausto Vera, Nicolás Capaldo y Matías Zaracho.

Tabla de campeones del Preolímpico Sudamericano

Brasil - 7

Argentina - 5

Paraguay - 1