El plantel de River llegó el domingo a Orlando, en Estados Unidos, donde realizará la pretemporada hasta el próximo 21 de enero. La delegación riverplatense partió desde Ezeiza en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en Orlando a las 12.30 (10.30 locales). El plantel encabezado por Martín Demichelis había vuelto al trabajo el sábado en el River Camp y luego el cuerpo técnico difundió la lista de los 28 futbolistas que más tarde viajaron a Estados Unidos y se instalaron en la IM Academy, en Bradenton.

“Estamos muy contentos con los juveniles que tenemos, pero River también está en el mercado y seguramente alguien llegará”, anticipó el entrenador, en diálogo con TyC Sports, en donde ponderó que Claudio Echeverri tendrá más acción durante 2024: “A Echeverri hay que sacarle el mayor de los provechos este año. Hay que cuidarlo, hay que estarle cerca, hay que protegerlo y hay que exigirle también. Claudio no deja de ser un chico muy humilde, que vino al club desde los ocho años”.

De cara a un 2024 de altas exigencias, Demichelis le dijo a TyC Sports: “Obviamente, como en cada comienzo de año se renuevan las expectativas, las oportunidades, las energías. Vamos a convivir acá dos semanas. Es una pretemporada corta, a diferencia del año pasado que tuvimos siete semanas de preparación hasta el primer partido. Acá se comprime todo en dos semanas, con partidos amistosos, un retorno a Buenos Aires el 21 y una semana de preparación para el primer partido. A convivir de forma intensa como lo solemos hacer en cada entrenamiento,

Y amplió: “Sabemos de las obligaciones que vamos a tener este año, no podemos ser menos de lo que fuimos y hay que defender las dos coronas, e intentar sumar alguna más. En el plano internacional sabemos que nos fuimos de forma temprana de la competición -la Copa Libertadores-, así que pondremos también ahí todos los focos”. Demichelis dio a entender que el libre de pases no está cerrado aún para River: “Seguro alguno más llegará”.

El delantero colombiano Miguel Borja no salió desde Buenos Aires y se unirá al plantel directamente en las próximas horas. El único refuerzo por el momento es el mediocampista uruguay Nicolás Fonseca, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2027. En relación al uruguayo, Demichelis valoró: “Es un volante muy técnico y muy inteligente. Se va a tener que adaptar a River”.

Los ausentes de la pretemporada serán el defensor uruguayo Sebastián Boselli, el mediocampista Santiago Simón y el delantero Santiago Solari, quienes participarán del torneo Preolímpico en Venezuela. Además, el plantel ya no cuenta con Emanuel Mammana, Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Salomón Rondón y Matías Suárez.

Entre los juveniles promovidos están Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Tobías Leiva y Daniel Zabala, más los arqueros Santiago Beltrán y Lucas Lavagnino. Estos se suman a Claudio Echeverri y Agustín Ruperto, quienes ya se entrenaban con el plantel profesional desde fines de 2023.

El Millonario disputará un amistoso contra Monterrey, de México, el miércoles 17 de enero y tiene otros dos por confirmar.

El plantel completo con el que trabajará Demichelis es el siguiente:.

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Enzo Díaz, Paulo Díaz, Daniel Zabala, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pírez, Héctor David Martínez.

Mediocampistas: Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Tobías Leiva, Franco Mastantuono, Esequiel Barco, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez.

Delanteros: Claudio Echeverri, Facundo Colidio, Miguel Borja, Agustín Ruberto, Ian Subiabre.

Se despidió Elías López

El defensor Elías López rescindió contrato con River, se quedó con el pase en su poder y expresó su gratitud al club donde se formó como futbolista a través de las redes sociales.

”Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas desde los 11 años. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron desde mi llegada al club, a mis compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos y a toda la gente que trabaja en la pensión. Que me ayudaron a crecer tanto como jugador, o como persona, e hicieron sentirme como en casa desde el primer momento”, escribió López en su cuenta de la red social Instagram.

”Muchas gracias por estos recuerdos tan lindos que nunca voy a olvidar; al club que me dio todo y le debo la vida. Espero que algún día el fútbol nos vuelva a juntar. Gracias River Plate”, finalizó el defensor.

Elías López, de 23 años, tenia contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2025, pero el entrenador Martín Demichelis le comunicó que no lo tendría en cuenta para la presente temporada.

Durante 2023 estuvo a préstamo en Arsenal de Sarandí, uno de los dos equipos que perdieron la categoría, y previamente tuvo un paso por Godoy Cruz de Mendoza (2021-2022), donde sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

