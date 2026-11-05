Con un emotivo video publicado en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció que se retira de la selección de Portugal. Después del escándalo que se desató en la última concentración lusa, en la ventana eliminatorias, cuando Cristiano llegó a irse por no estar de acuerdo con las decisiones de su seleccionador, Jorge Jesus, el futbolista se expresó y contó cómo y por qué cerró un ciclo de 23 años.

Debutó en la selección de Portugal el 20 de agosto de 2003, con apenas 18 años, de la mano del brasileño Luiz Felipe Scolari. El recuerdo se remonta al amistoso ante Kazajstán, en el humilde Estadio Municipal Ingeniero Manuel Branco Teixeira, donde los locales vencieron por 1 a 0. CR 7 ingresó en el entretiempo en lugar de Luis Figo y desde allí comenzó una historia fantástica.

Cristiano construyó una trayectoria sin precedentes con la camiseta de Portugal: disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, marcas que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia de su selección. El delantero participó en seis Copas del Mundo (de 2006 a 2026), en las que jugó 27 partidos y anotó 11 goles.

Durante más de dos décadas fue el gran referente de la selección de Portugal, con la conquista de la Eurocopa de 2016: tras vencer por penales a Francia (en 2004 perdió la final con Grecia). Además, consiguió las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

El Comunicado

“A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón.

Cristiano Ronaldo Anunció Que Se Retira De La Selección De Portugal

“Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo sólo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que, durante noventa minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a quienes nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida.

“Porque, al fin y al cabo, el fútbol es mucho más que un juego. El fútbol son las personas. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo.

“Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal.

“A lo largo de estos años, aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez los hice felices, si alguna vez un gol mío los llevó a abrazar a alguien, a olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, todo valió la pena. Porque ser portugués también es eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos”.

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