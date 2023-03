Cristiano Ronaldo vuelve a la selección portuguesa tras el Mundial Qatar 2022: “Pasé por una mala etapa de mi carrera”

escuchar

El 2022 fue indudablemente un año muy complicado para Cristiano Ronaldo. Comenzó con una desgarradora tragedia personal al perder a uno de sus hijos recién nacidos poco después del parto, algo que confesó que tuvo un fuerte efecto mental, y siguió con un severo declive a nivel deportivo, que causó que terminara rescindiendo su contrato con Manchester United justo antes de que comenzara el Mundial de Qatar, donde finalmente convirtió apenas un gol antes de que su selección, la de Portugal, fuera eliminada en los cuartos de final a manos de Marruecos.

Las negociaciones para buscar club luego de aquellos golpes fueron muy complicadas y terminaron con CR7 dejando Europa por primera vez en su carrera, recalando en Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita. Una vez que aquel movimiento se materializó, y tras el fracaso de Portugal en la Copa del Mundo, muchos especularon con el posible final de la carrera internacional del delantero de 38 años, pero finalmente el nuevo entrenador de la selección lusa, Roberto Martínez, eligió convocarlo para vestir la camiseta roja por vigésimo año consecutivo.

Cristiano Ronaldo estará a las órdenes del español Roberto Martínez en Portugal

En la conferencia de prensa previa a los encuentros ante Liechtenstein y Luxemburgo, que darán inicio a la campaña para entrar en la próxima Eurocopa, Cristiano expresó su alegría por volver a sumarse al plantel portugués: “Estoy muy feliz por estar de vuelta. Aún tengo mucho que dar a la selección”, afirmó, dejando en claro cuáles son las próximas metas por alcanzar: “Los récords son una motivación. Quiero ser el jugador con más partidos internacionales de la historia, sería algo de lo que estar orgulloso. Pero no me quiero detener ahí, quiero que me sigan llamando con frecuencia”.

Además, se refirió por primera vez a lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado, que culminó con una floja temporada en Inglaterra y una incendiaria entrevista que forzó a las autoridades del club mancuniano a cancelar su acuerdo: “Cuando uno está en la cima de la montaña muchas veces no ve lo que hay debajo. Pasé por una mala etapa de mi carrera, no tengo problemas para admitirlo. Pero la vida sigue”, reflexionó, dejando luego un mensaje más críptico: “Entendí quiénes son los amigos de verdad en aquel momento difícil”.

Cristiano Ronaldo milita en Al-Nassr de Arabia Saudita desde enero, su primera experiencia fuera de Europa Instagram Cristiano Ronaldo

Al cinco veces ganador del Balón de Oro también se le consultó sobre sus primeros meses jugando en Arabia Saudita, donde acumula 9 goles en sus primeros 10 partidos, y fue muy elogioso con el nivel de juego: “La liga saudí es muy competitiva. No es la Premier League, no voy a mentir, pero es una liga que me dejó realmente sorprendido”, aseguró, y lanzó una definición ambiciosa para el futuro: “En 5, 6 o 7 años, si siguen con su plan, será la cuarta o quinta mejor liga del mundo”.

Por su parte, para Martínez, que reemplazó a Fernando Santos después de ocho años y dos títulos con Portugal, será su segunda experiencia en una selección luego de guiar a Bélgica entre 2016 y 2022, alcanzando el tercer puesto en el Mundial Rusia 2018. Para su primera convocatoria eligió no hacer grandes cambios con respecto a su antecesor y llamó a 23 de los 26 jugadores que se desempeñaron en Qatar, manteniendo también al capitán: “Cristiano Ronaldo está muy comprometido. Es un jugador que puede aportar experiencia, un símbolo del equipo. Yo no miro la edad”, manifestó el ex Wigan y Everton, que también volvió a llamar al defensor Pepe, de 40 años. El único gran ausente de la lista fue la de William Carvalho, volante que se desempeña en Real Betis.

