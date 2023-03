El arquero Ederson aseguró que Carlo Ancelotti está cerca de ser DT de Brasil: “Intentaremos eliminar a Real Madrid para que pueda venir lo antes posible”

escuchar

Como resultado de los destinos de cada selección en el Mundial de Qatar, 14 entrenadores que lideraron a sus equipos dejaron sus cargos por varias razones. Quizá uno de los casos más resonantes fue el de Tite en Brasil, de quien se esperaba que fuera uno de los máximos candidatos a hacerse con la Copa del Mundo, pero cuyo viaje terminó en una dolorosa eliminación en cuartos de final a manos de Croacia y en su dimisión al término de su contrato. Desde entonces, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encuentra buscando a su sucesor, y varios medios han señalado que la búsqueda no estaría reducida a técnicos nacidos en el país limítrofe.

En este contexto, un prestigioso nombre surgió con mucho consenso, y generó mucha ilusión entre los simpatizantes de la selección verde-amarela: Carlo Ancelotti. El legendario entrenador italiano, que ganó cuatro Champions Leagues con Milan y Real Madrid (más que nadie en la historia del torneo) tiene contrato con el campeón español hasta 2024, pero varios medios brasileños informaron que se le hizo un acercamiento para convertirse en el primer seleccionador extranjero de la pentacampeona mundial en más de medio siglo, desde el argentino Filpo Núñez en 1965.

Actualmente Ancelotti dirige a Éder Militao, Vinicius Júnior y Rodrygo en Real Madrid, mientras que hasta el año pasado también contaba con Casemiro en su plantel; todos representaron a Brasil en el último Mundial

El consenso alrededor de su figura también se extiende a varios jugadores actuales de la selección, y el que más vocal ha sido al respecto fue el arquero Ederson, que enfrentará al Real Madrid de Carletto con Manchester City en los cuartos de final de la Champions y que se ilusiona con poder ser dirigido por él: “Lo estuve comentando con Casemiro, Vini [Júnior] y [Éder] Militao. Hay una gran posibilidad de que venga”, aseguró el ex Benfica, que también bromeó que una eliminación rápida del Merengue podría acelerar el proceso: “Vamos a buscar el resultado para que pueda venir lo antes posible”.

Ya en un tono más sincero, Ederson le dedicó palabras muy cálidas a Ancelotti, dejando ver su evidente deseo de que se haga cargo del seleccionado: “Lo que me han dicho sobre él es que es un entrenador excepcional que le gusta a todo el grupo. Tiene una carrera muy ganadora, solo hay que ver su currículum. Veremos en el futuro si él estará aquí o no”, afirmó.

El arquero Ederson aseguró que Carlo Ancelotti está cerca de ser DT de Brasil

Al guardameta también le consultaron acerca de los rumores que también circularon sobre la posibilidad de que su actual entrenador en los Sky Blues, Pep Guardiola, se convierta en su seleccionador, pero no habló con la misma certeza de aquella chance: “Lo hablé con él, bromeé sobre el tema, pero me dijo que no había posibilidad alguna, porque tiene un contrato con Manchester City y acaba de renovar por dos temporadas más”, aseguró, aunque sí espera que el sucesor de Tite sea confirmado lo antes posible: “Esperamos tener un anuncio próximo sobre el nuevo entrenador, porque también estoy ansioso. Hay mucha especulación de si será brasileño o extranjero”.

Sea quien sea el próximo, Ederson también reflexionó que se le debe otorgar un período necesario para que se adapte correctamente: “El que llegue a la selección necesitaría tiempo para aplicar todas sus ideas de la manera en que él quiere que el equipo juegue. Requiere de tiempo y de paciencia, no solo de los fanáticos sino también de la prensa. Sabemos que la presión que se maneja acá es muy grande, y muchas veces el entrenador no tiene tiempo. Él llega y se le piden resultados, y en algunas ocasiones eso no es posible”, concluyó.

Ederson acumula hasta la fecha 19 partidos con la selección brasileña, ganando la Copa América en 2019 pero cayendo en la final de 2021 contra la Argentina NELSON ALMEIDA - AFP

En lo que concierne al propio Ancelotti, en diciembre fue consultado acerca de estos rumores por la radio RAI en Italia, pero su respuesta fue más bien diplomática: “No sé qué es lo que me va a deparar el futuro, vivo en el día a día. Por el momento estoy muy feliz en Madrid, tenemos muchos objetivos esta temporada. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024, y si Real Madrid no me echa hasta entonces, no voy a salir”, aclaró.

En la próxima fecha FIFA Brasil tendrá un solo partido, un amistoso que jugará como visitante contra Marruecos, la sorprendente semifinalista en Qatar. Aquel encuentro será dirigido de manera interina por Ramon Menezes, actual entrenador de la selección sub-20.

LA NACION