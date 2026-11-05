Cristiano se va de la selección de Portugal: cinco momentos inolvidables con la camiseta lusa

A primera hora de este jueves, Cristiano Ronaldo revolucionó al mundo del deporte mundial al anunciar que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, combinado con el que participó, entre otros torneos, en seis Copas del Mundo. Después de 23 años, el 7 se despidió en medio de una mala relación con el entrenador Jorge Jesus, que tuvo su punto culminante en septiembre, cuando el jugador abandonó la concentración durante la UEFA Nations League por diferencias con el DT.

“Para el pueblo portugués, llegó el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo Ronaldo, de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales donde fue filmado leyendo una carta. “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, siguió.

Cristiano Ronaldo Anunció Que Se Retira De La Selección De Portugal

Cinco momentos de Ronaldo con la selección de Portugal

2013: Dos goles en dos minutos que le dieron el pase al Mundial de Brasil 2014

Tras ganar por 1 a 0 en el partido de ida gracias a un tanto de CR7, Portugal viajó a Suecia con la misión de no dejarse sorprender ese 19 de noviembre de 2013, en la vuelta de un repechaje que daba acceso al Mundial de Brasil 2014.

Ronaldo abrió entonces el marcador, pero su alter ego sueco, Zlatan Ibrahimović, respondió con un doblete. Asumiendo la responsabilidad de evitar el desastre, CR7 marcó dos nuevos goles en solo un par de minutos y le dio a Portugal el boleto a Brasil.

2016: Las lágrimas antes del éxtasis

Ronaldo soñaba con lograr su primer gran título con Portugal en la Eurocopa de Francia 2016, pero el torneo no empezó bien para los lusos, que no ganaron ningún partido en su grupo (solo obtuvieron tres empates). Sin embargo, lograron clasificarse a las rondas de eliminación directa, donde van avanzando hasta la final para presentarse ante la anfitriona Francia.

Portugal ya había perdido la final europea como local ante Grecia en 2004, en el primer gran torneo de Ronaldo. Lesionado en el minuto 25 ante los franceses, Cristiano tuvo que dejar el césped del Estadio de Francia muy desconsolado. Finalmente, un tanto de Eder en la prórroga hizo que Portugal se proclamara campeón de esa Eurocopa 2016, en el mayor éxito de la historia de esa selección hasta el momento.

2018: Triplete a España

En un momento de esplendor en su carrera, después de tres Champions consecutivas con Real Madrid, Ronaldo inició el Mundial de Rusia 2018 a lo grande, precisamente contra España.

Ese 15 de junio de 2018 en Sochi, el capitán portugués no perdió el tiempo: después de solo cuatro minutos, provocó y marcó un penal. Diego Costa igualó para España, pero Cristiano volvió a poner en ventaja a su equipo hasta que de nuevo Costa equilibró el marcador. España llegó a ponerse 3 a 2 arriba, con una soberbia medio volea de Nacho, pero Ronaldo guardó un último as en la manga y en los últimos minutos, con un disparo de falta que mete por la escuadra, puso el 3-3 final.

2025: 40 años no son nada

La Liga de Naciones de la UEFA obtenida en junio de 2025 se convirtió en una nueva reivindicación de Ronaldo. El capitán luso marcó en cuartos ante Dinamarca y luego en semifinales ante Alemania. Cristiano, ya cuadragenario, le ganó a España en los penales en la final de Múnich para que Portugal se llevara su segunda Nations, seis años después de la primera.

España llegó a adelantarse en dos ocasiones en el partido, pero Portugal respondió en ambas. Ronaldo fue el autor del gol para el empate 2-2, que terminó llevando a la resolución en una tanda de penales en la que él no participó porque había sido reemplazado.

2026: La despedida

En el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Ronaldo tuvo una interesante disputa ante su excompañero de Real Madrid Luka Modric, en un Portugal-Croacia apasionante.

Una de las dos superestrellas iba a despedirse del torneo, quizás para siempre, y Croacia se adelantó primero en el marcador. Fue entonces cuando Ronaldo apareció para relanzar a su equipo: marcó un gol, aunque fue anulado por fuera de juego, y luego evacuó su frustración anotando de penal.

Mundial 2026: último gol de Cristiano Ronaldo para Portugal contra Croacia.

El gol del triunfo por 2 a 1 para los lusos lo firmó después Gonçalo Ramos, para una victoria sufrida y agónica. El sueño, no obstante, se esfumó unos días después en Dallas cuando España eliminó a Portugal en octavos.

Con información de la agencia AFP