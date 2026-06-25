Cruces confirmados de 16avos de final: así está el cuadro del Mundial 2026 hoy

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La primera jornada de la última fecha de la etapa de grupos dejó 13 equipos clasificados y un partido de definido; quedan 19 boletos a la siguiente instancia
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El cuadro de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se va diagramando a medida que se cierran cada uno de los grupos y, tras la primera jornada de la tercera y última fecha, hay 13 seleccionados clasificados y un cruce confirmado.
- Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.
De los conjuntos que ya están clasificados a la primera instancia de eliminación directa, 12 de ellos lo hicieron como líderes y escoltas de sus respectivos grupos: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. El restante que se aseguró un lugar es Bosnia-Herzegovina como mejor tercero.
El cruce que se decidió es el de sudafricanos vs. canadienses, quienes avanzaron como escoltas de las zonas A y B, respectivamente, y protagonizarán el primer partido de los 16avos el próximo domingo en Los Angeles.
Escocia y Corea del Sur, por su parte, terminaron terceros en sus grupos y esperan a que concluya la fecha para saber si avanzan como uno de los ocho mejores de la tabla que considera a los 12 equipos que quedaron en esa posición.
25 equipos más pelean por quedarse con los 19 boletos que restan para esos cruces y el futuro se irá definiendo a medida que se cierren las zonas: Australia, Paraguay, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Países Bajos, Japón, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Nueva Zelanda, España, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudita, Senegal, Irak, Austria, Argelia, Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Inglaterra, Ghana y Croacia.
Los seleccionados que ya quedaron eliminados son ocho: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Irak, Jordania y Panamá.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- 1º Grupo F vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- 2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- 1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- 2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
El formato de juego del Mundial 2026 es diferente a las últimas siete ediciones hasta Qatar 2022 por la participación de 48 seleccionados, es decir 16 más. A partir de allí es que se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzan a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros.
Desde entonces, los equipos juegan cruces de eliminación directa hasta la definición que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Los campeones del mundo, torneo a torneo
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
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