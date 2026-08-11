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Cruzeiro - Flamengo: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Cruzeiro vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Cruzeiro vs. Flamengo, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Cruzeiro y Flamengo se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Mineirão, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cruzeiro viene de ganar ante Barcelona de Guayaquil por 4-0 mientras que Flamengo llega de ganar ante Cusco por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • Cruzeiro vs. Flamengo
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cruzeiro y Flamengo en la tabla de posiciones

El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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