Cruzeiro - Flamengo: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

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Cruzeiro y Flamengo se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Mineirão, en uno de los partidos del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Cruzeiro viene de ganar ante Barcelona de Guayaquil por 4-0 mientras que Flamengo llega de ganar ante Cusco por 3-0.
El grupo D de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .
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