Cruzeiro vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Athletico Paranaense correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 16.00 h en el Estadio Mineirão, situado en la ciudad de Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Cruzeiro llega al compromiso tras una reciente derrota por 3-1 ante Vasco da Gama, buscando recuperarse ante su gente. Por su parte, Athletico Paranaense afronta el duelo tras haber igualado 3-3 contra Fluminense en su última presentación, manteniendo una racha de resultados que intentará romper en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente de ambos clubes marca la pauta de un encuentro donde la solidez defensiva será clave. Mientras que Cruzeiro viene de conceder tres goles, Athletico Paranaense demostró una alta capacidad de respuesta ofensiva en su último empate, aunque con fragilidades en el fondo.

Lo que está en juego

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la temporada 2026 y consolidar sus objetivos deportivos en esta etapa avanzada del torneo brasileño.