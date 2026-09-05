Cruzeiro vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Cruzeiro recibe a Athletico Paranaense en la jornada 26 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Cruzeiro y Athletico Paranaense correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 16.00 h en el Estadio Mineirão, situado en la ciudad de Belo Horizonte.
El momento de los equipos
Cruzeiro llega al compromiso tras una reciente derrota por 3-1 ante Vasco da Gama, buscando recuperarse ante su gente. Por su parte, Athletico Paranaense afronta el duelo tras haber igualado 3-3 contra Fluminense en su última presentación, manteniendo una racha de resultados que intentará romper en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El desempeño reciente de ambos clubes marca la pauta de un encuentro donde la solidez defensiva será clave. Mientras que Cruzeiro viene de conceder tres goles, Athletico Paranaense demostró una alta capacidad de respuesta ofensiva en su último empate, aunque con fragilidades en el fondo.
Lo que está en juego
Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la temporada 2026 y consolidar sus objetivos deportivos en esta etapa avanzada del torneo brasileño.
- 1
Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
La AFA convocó a su primera asamblea en Pilar: un encuentro con Verón y el ex River en Barracas
- 3
La agenda de la TV del viernes: los ensayos de la F1 en Monza, el US Open, el torneo Clausura y fútbol de Europa
- 4
Enzo Fernández, un molde de crack de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies