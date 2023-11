escuchar

A un mes de las elecciones, Boca busca entrenador. Una vez más. Será la quinta vez durante esta gestión que el club de la Ribera evalúe pros y contras de los candidatos a asumir la gran responsabilidad de conducir a uno de los planteles más importantes del fútbol argentino. El escenario es complejo. Más claro: la actual conducción (con Juan Román Riquelme al frente de casi todo y Jorge Ameal como presidente testimonial) oscila en estas horas entre apostar por el interinato de Marino Herrón hasta fin de año o acelerar en definir al próximo DT. El riesgo es gigantesco, con la posibilidad concreta de ver la Libertadores 2024 por TV.

Es evidente: la renuncia indeclinable de Jorge Almirón, anoche a las 21.30, cayó como un balde de agua fría en Boca Predio. El hombre ni siquiera le dio lugar al ídolo devenido en dirigente a intentar convencerlo de continuar. Almirón apostó todo a ganar la Copa Libertadores. Llegó a la final, en donde la bolilla cayó del lado de Fluminense. Ciclo terminado. Y se va antes de exponerse a la chance de no clasificar al equipo a la Libertadores 2024, para no colgarse esa mochila (en caso de que no se clasifique), ni esa medalla en caso de lograrlo, porque sabía que no iba a continuar en el club.

Ante ese escenario, el abanico de candidatos es amplio. Allí aparecen nombres de entrenadores desocupados, pero también los que tiene contrato vigente con otros equipos y también forman parte del listado.

Gareca tuvo un discreto y breve paso por Vélez, en su reinseción en el fútbol argentino Mauro Alfieri

Los disponibles

Entre los primeros se destacan varios conocidos del mundo Boca. Ricardo Gareca fue mencionado desde siempre como el favorito de Riquelme. Pero cuando ambas partes pudieron apretar el acelerador y cerrar el acuerdo, de los dos lados hubo dudas. Y aunque el Tigre manifestó sus ganas de dirigir a Boca, luego de su floja experiencia al frente de Vélez reconoció que le costó volver al día a día luego de 8 años al frente de un seleccionado (Perú).

Guillermo quiere revancha como DT de Boca DANIEL DUARTE - AFP

Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto se repartieron el banco xeneize entre agosto de 2014 y diciembre de 2018. El primero lleva una extensa carrera en el fútbol árabe (condujo a Emiratos Árabes Unidos en el camino a Qatar 2022). El Mellizo tiene sed de revancha y fue despedido hace dos meses del seleccionado de Paraguay. Y si bien la relación con Riquelme atraviesa un buen momento, su cercanía con Mauricio Macri permite imaginar un escenario en el que él podría ser el DT de Boca en un escenario de triunfo electoral opositor.

La propuesta de Fernando Gago seduce. Juventud, claridad conceptual en su idea de juego y un plan integral que trasciende el resultado y lo futbolístico. Y además, conoce al club de la Ribera. Su paso por Racing dejó huella, más allá de la histeria en la que se ve inmerso Racing desde la eliminación copera por penales, precisamente ante Boca. El punto aquí pasa por las libertades que pueda tener el exvolante en el trabajo diario.

Gago aporta juventud y una clara visión de juego Mauro Alfieri

Gabriel Milito, de buena relación con Riquelme desde su convivencia en España y en la selección argentina, y con Raúl Cascini en sus inicios en Independiente, sería otra alternativa. El exzaguero hizo un muy buen trabajo en Argentinos Juniors, donde llamativamente renunció este año a pesar de tener un contrato vigente hasta 2027. Rechazó la propuesta de Cruzeiro y su nombre sonó para asumir como entrenador de un seleccionado de Centroamérica, pero eso parece haberse diluido. De todas maneras, este deseo parece que podría esfumarse porque existe la chance de que asuma en Zaragoza.

De la danza del resto de nombres que en la actualidad no están trabajando se destaca el de José Pekerman. Cercano a Riquelme desde el Mundial Sub 20 de Malasia 1997, cuando ambos se consagraron campeones con la selección argentina, y fuente constante de consulta para el ídolo. Ambos tuvieron un diálogo durante los días frenéticos posteriores al despido de Hugo Ibarra y mientras el club aguardaba una respuesta de Gerardo Martino. Leal, Pekerman le propuso a su exdirigido volver a dialogar en caso de que el Tata no acepte el cargo. Sin embargo, Riquelme no volvió a llamarlo. Alguien de su círculo íntimo le confesó hace unos meses a LA NACION: “De un día para otro apareció Almirón. A José le hubiera encantado el desafío, aun sabiendo que en Boca lo único que sirve es ganar la Libertadores, y eso no es sano para ningún proyecto serio. Pero son las reglas del juego”.

Pekerman tiene 74 años, se rodeó de un cuerpo técnico joven y tiene muchas ganas de volver a dirigir en la Argentina

Frank Kudelka, Diego Cocca y Hernán Crespo son alternativas más lejanas. Al igual que Jorge Sampaoli (otro entrenador que es muy valorado por el vice segundo de Boca).

Los ocupados

Entre los que están en actividad y con contrato vigente se agiganta la figura de Martín Palermo. El Titán, máximo goleador de la historia de Boca, atraviesa el mejor momento de su inestable relación con Riquelme. De buen presente en Platense, su gran ilusión es sentarse algún día en el banco azul y oro. Aunque, al igual que sucede con el Mellizo, su excelente relación con Macri y las inminentes elecciones en Brandsen 805 podría ser una piedra en el zapato para que sea considerado ahora por el oficialismo.

Palermo recibió una cálida bienvenida en la Bombonera, en febrero de este año Mauro Alfieri - LA NACION

Carlos Tevez, el último ídolo del club de la Ribera, es otro que demostró condiciones al frente de Independiente, club al que tomó complicadísimo con el descenso y no sólo lo sacó de la zona roja de la tabla sino que ahora hasta se ilusiona con pelear hasta el final el título en la Copa de la Liga.

La gran pregunta aquí pasa por algo más filosófico: después de las experiencias con Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, ¿expondrá la gestión de Riquelme a otro ídolo de la historia de Boca? Sólo él y su gente cercana lo saben.

Con Tevez como DT, Independiente pasó de pelear el descenso a luchar el título en la Copa de la Liga Fotobaires

De los entrenadores que están afuera del universo Boca, tres nombres también son bien considerados en el Consejo de Fútbol. El primero es Eduardo Domínguez, yerno de Carlos Bianchi y con un perfil serio, más allá de su juventud. Se destacó como DT de Huracán en sus inicios y tuvo una tarea consagratoria en Colón, donde condujo al Sabalero a la obtención de la Copa de la Liga 2021. Su histórico preparador físico, Pablo Santella, ya trabaja en Boca desde comienzos de 2023. Hijo de Julio, el emblemático ladero de Bianchi, esos guiños con la década dorada son un plus. En la actualidad, Domínguez dirige a Estudiantes de La Plata, precisamente el equipo que puede derrumbar la chance más directa de Boca para acceder a la Libertadores del año próximo. El xeneize y el equipo platense se enfrentarán en las semifinales de la Copa Argentina a mediados de noviembre, en día y sede a confirmar.

El nombre de Diego Martínez sobrevoló el mundo Boca en varias ocasiones durante la gestión Riquelme. De gran trabajo en Tigre (subcampeón de la Copa de la Liga 2022), en la actualidad hace lo imposible por evitar que Huracán pierda la categoría. El viernes último se dio un gusto grande al volver a ganarle a River 2 a 1 en el Monumental (lo había hecho con el conjunto de Victoria en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022) e interrumpirle una racha de 20 triunfos consecutivos de local.

El otro es Gabriel Heinze. Cercano a Riquelme de la época en la que compartieron en la selección argentina, el Gringo tiene una metodología de juego, una visión europea y una disciplina que podría serle de gran utilidad al plantel. Aunque su personalidad potente podría jugarle en contra en tiempos en los que Boca precisa serenidad y reducir la efervescencia de un contexto volcánico.