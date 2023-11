escuchar

Ante la búsqueda de Boca por un nuevo director técnico luego de la renuncia de Jorge Almirón tras caer en la final de la Copa Libertadores, Cuca, DT brasileño de extensa trayectoria en su país, manifestó públicamente su interés por hacerse cargo del club de la Ribera. Lo hizo en una extensa entrevista con DSports Radio en la que elogió el status del conjunto xeneize y analizó lo hecho en la derrota por 2-1 a manos de Fluminense el pasado 4 de noviembre.

“Se ha hablado de mi nombre el año pasado. El entrenador brasileño que sale a trabajar afuera representa a todos ellos, tiene que hacer un gran trabajo. Como entrenador y amante del fútbol me encantaría por ser Boca, uno de los mayores equipos del fútbol mundial, pero dejémoslo en manos de Dios”, reconoció.

Cuando Cuca visitó a Boca mientras dirigía a Santos en la semifinal de la Copa Libertadores 2020 eligió dar la charla técnica del entretiempo sobre el césped, ante el temor de contagiarse de Covid-19 Reuters

El entrenador de 60 años, cuyo nombre completo es Alexi Stival, analizó también el estilo de juego del equipo que hoy conduce interinamente Mariano Herrón y recordó el cruce que protagonizó cuando dirigía a Santos en la edición 2020 del máximo torneo continental, en el que se impuso y accedió a la final: “Boca siempre tiene un equipo muy competitivo, que lucha por todas las pelotas. Últimamente el estilo de Boca y River son distintos, River toca más el balón y Boca tiene más lucha y entrega. Yo cuando jugué con Santos contra Boca, por suerte, La Bombonera estaba vacía por la pandemia. Hubiera sido un partido muy difícil”.

Además, Cuca analizó también el desarrollo de la última final de la Copa Libertadores y los motivos por los que Fluminense pudo vencer: “El momento de los equipos brasileños en la Libertadores es mejor y en esta final entre Boca y Fluminense sabíamos que no se iba a decidir en tiempo regular, que tal vez se iba a los penales. Fluminense ha tenido una fuerza muy grande en los cambios, principalmente con John Kennedy. Los cambios de Boca no lo consiguieron. Esa fue la gran diferencia del partido”.

Cuca tiene una amplísima trayectoria en el fútbol brasileño, en el que se hizo cargo de 9 de los considerados 12 equipos grandes

Cuca es uno de los directores técnicos de mayor trayectoria en el fútbol brasileño. En su carrera, que comenzó en 1998, dirigió a un total de 22 equipos en 33 etapas diferentes, que incluyen a 9 de los considerados 12 equipos grandes del país vecino, además de una única experiencia en el exterior con Shandong Luneng, en China. Sus períodos más exitosos fueron a cargo de Atlético Mineiro, con el que obtuvo tres campeonatos de Minas Gerais, un doblete de Brasileirao y Copa do Brasil en 2021 y la Copa Libertadores 2013. También conquistó una liga con Palmeiras en 2016 y campeonatos estaduales con Flamengo y Cruzeiro.

Su última experiencia, no obstante, puso en jaque su continuidad en Brasil. En abril fue designado como el nuevo técnico de Corinthians, pero pasó apenas una semana hasta que se vio forzado a renunciar luego de que volviera a salir a la luz una historia oscura de su pasado como jugador: en 1987, durante una gira en Suiza con Grêmio, él y dos de sus compañeros pasaron 28 días en prisión por violar a una adolescente de 13 años. La prensa, los hinchas e incluso el equipo femenino del Timao se opusieron fervientemente a su contratación y pidieron por su salida, que se gestó el 27 de abril pasado.

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

En tanto, Boca aún no dio pautas acerca de quién podría ser el sucesor de Almirón por dos motivos. En primer lugar, su enfoque en lo futbolístico es demasiado inmediato: necesita asegurar su participación en la Copa Libertadores 2024, y solo le quedan dos oportunidades para hacerlo. En el torneo local está obligado a vencer a Godoy Cruz en Mendoza este domingo y esperar que San Lorenzo, Estudiantes y Rosario Central no sumen. De no conseguirlo, no tendrá otra opción que ganar la Copa Argentina, en la que tendrá que enfrentar al Pincha en la semifinal y al ganador del Ciclón y Defensa y Justicia en una eventual final.

En segundo lugar, en Brandsen 805 también está más caliente que nunca la campaña presidencial de cara a las elecciones que tendrán lugar el 2 de diciembre, que tendrán inevitable incidencia en el marco político nacional. Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, buscará convertirse en el mandamás del club donde es ídolo como jugador contra Andrés Ibarra, que tiene como compañero de fórmula al exmandatario xeneize Mauricio Macri. Cualquier nombramiento de director técnico antes de la fecha, por ende, puede estar invalidado si gana un candidato que no avala el nuevo entrenador.

LA NACION