La selección argentina conoce sus rivales en la Copa América 2024, tras el sorteo del fixture que se llevó a cabo este jueves en el complejo James L. Knight Center de Miami en Estados Unidos. Por ser el campeón defensor del título que consiguió en 2021 la albiceleste tenía confirmado de antemano que iba a ser cabeza de serie del grupo A y el azar ubicó en él a Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá, que jugarán un repechaje entre sí en marzo para dirimir quién entra en el máximo campeonato continental.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni, que participó de la ceremonia y llevó el trofeo a escena, protagonizará el encuentro inaugural el jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta vs. el rival de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que ingrese al torneo. Será el único partido de la jornada inaugural de un certamen que se extenderá 25 días y tiene previstos 32 encuentros.

La selección argentina jugará el partido inaugural de la Copa América 2024 en el estadio de Atlanta

Luego, el martes 25 de junio la Argentina tendrá en frente a Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada se medirá contra Perú MetLife Stadium de New Jersey. En caso de lograr el primer o segundo puesto, clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fixture de la Argentina en la Copa América 2024

Zona A

Fecha 1

Argentina vs. Trinidad y Tobago o Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antes de la Copa América 2024 la selección argentina disputará otros partidos. Tendrá nuevamente actividad entre el 18 y 26 de marzo, período en la que está previsto la primera jornada de la FIFA y en la que jugará dos amistosos. La siguiente fecha de amistosos será del 3 al 11 de junio, en la antesala del certamen continental. En ese contexto, antes de debutar contra Trinidad y Tobago o Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la albiceleste disputará cuatro encuentros más de preparación.