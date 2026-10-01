Cuándo es la despedida de Messi de la selección argentina

En esta fecha FIFA que se disputa entre fines de septiembre y principios de octubre, la selección argentina tiene programados tres amistosos: este miércoles 30 de septiembre recibió a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 3 de octubre jugará frente a Burkina Faso en el Monumental y el 6 se enfrentará a Benín también en la cancha de River. Ese último encuentro es el que acapara todos los flashes, ya que servirá como despedida de Lionel Messi del seleccionado albiceleste.

Después de 21 años en los que se convirtió en el futbolista más importante de la historia de la Argentina, ‘Leo’ anunció que ya no vestirá la camiseta celeste y blanca. Lo hizo a través de una carta hecha a mano que escribió dos días después de la final del Mundial 2026 y que publicó en sus redes sociales el 31 de agosto. “Quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, aseguró.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín ROBERTO SCHMIDT - AFP

Dos semanas después de la noticia que entristeció a todo un país, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, confirmó que el ‘10′ iba a formar parte de la convocatoria para los primeros amistosos de la Argentina después del subcampeonato del mundo. Sin embargo, no estuvo disponible para jugar contra los bolivianos y tampoco lo estará en el duelo ante los burkineses, ya que solo sumará minutos en su despedida.

Esto es porque la capacidad de los estadios se reduce al 50% en los dos encuentros iniciales por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la AFA. El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

El astro rosarino merecía despedirse ante una multitud. El rival, claro, no está a la altura, pero eso no impide que la hinchada haga hasta lo imposible para ver el último baile de ‘Leo’ en su tierra natal. Por eso, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. De yapa, estará acompañado de la gran mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022, algo organizado por Tapia. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, [queremos] invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”, dijo en un video en el que anunció el partido despedida.

La carta escrita a mano con la que Lionel Messi se despidió de la selección argentina Instagram (@leomessi)

Títulos de Lionel Messi en la selección argentina

Selección Mayor

2 Copas América: 2021 y 2024.

1 Mundial: Qatar 2022.

1 Finalissima: 2022.

Títulos con Selecciones Juveniles