El presidente de Barcelona reveló qué frustró las negociaciones con Inter por Lautaro Martínez

“Lautaro (Martínez) es un futbolista sencillamente excelente. Y yo personalmente llamé a (Giuseppe) Marotta para traerlo al Barcelona, ​​pero...“. Joan Laporta, presidente del club catalán, un dirigente que nunca pasa inadvertido, reveló que tuvieron la clara intención de fichar al delantero de la selección argentina en el último mercado de pases; sin embargo, la operación se frustró antes de comenzar cualquier tipo de negociación.

En su momento, Lautaro Martínez enfrentándose con Barcelona: en la imagen, luchando por la pelota con Gerard Piqué Luca Bruno - AP

“Les cuento cómo fue”, apuntó Laporta en Copenhague, durante la Asamblea General de la EFC, el evento más importante de la temporada para los clubes de fútbol europeos. Y explicó sobre la intención que tuvo por el Toro: “Un día llamé a Marotta (presidente de Inter de Milán): él y yo, sin intermediarios. Le dije que estaría encantado de tener a Lautaro en mi equipo y que admiraba mucho al chico. Pero ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me dijo claramente que el jugador no estaba en venta y que él no sería quien decidiría si se marchaba o no. Así que puse fin a todas las conversaciones; no había manera de seguir adelante. Marotta y yo tenemos una relación de confianza mutua; no fuimos más allá por respeto a él y al Inter”.

El interés de Barcelona por el delantero nacido en Bahía Blanca aumentó cuando entendieron que la incorporación de Julián Alvarez era una utopía. A propósito del tironeo que se generó entre el Barça y Atlético de Madrid durante el verano europeo, Laporta coincidió en la asamblea con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto colchonero.

Joan Laporta, el histriónico presidente de Barcelona Joan Monfort - AP

El presidente azulgrana lanzó un mensaje conciliador y, en declaraciones a Mundo Deportivo, detalló cómo fue su cara a cara con el dirigente del Aleti: “Cariñoso, excelente. Hemos pensado, cuando nos vimos, que teníamos que continuar la buena relación que hay entre los dos clubes y la personal que tenemos. Yo lo aprecio mucho, él lo sabe, noto también su cariño y nos vimos y enseguida nos dimos un abrazo y creo que hemos limado asperezas y que hemos retomado la relación como debe ser. Y estoy muy satisfecho porque además es una persona que aprecio mucho”.

¿Este acercamiento entre los dirigentes de Barcelona y Atlético de Madrid abrirá la puerta para que, finalmente, haya una negociación por Julián en el próximo mercado de pases? Eso, al menos por el momento, parece seguir siendo difícil.

Otros tiempos: Lionel Messi y Joan Laporta en Barcelona David S. Bustamante/Soccrates - Getty Images Europe

Laporta sentenció que Lamine Yamal, el joven maravilla del Barça, debería ser el principal candidato para ganar el próximo Balón de Oro. “Lamine se lo merece. Es el primero en la lista, está listo para ganarlo, es su momento. Es un jugador con la calidad de los mejores de la historia, como Ronaldinho, Messi, Neymar, jugadores que han hecho brillar a la hinchada”.

Y fue más allá, encumbrando a Messi, con quien tuvo sus momentos conflictivos: “Siempre he sido fan de Johan Cruyff. Pero Leo es, sencillamente, el mejor jugador de la historia del fútbol, ​​no hay duda al respecto”.