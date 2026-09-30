A qué hora juega hoy Argentina vs. Bolivia y por dónde se puede ver en vivo

Las selecciones nacionales de la Argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles en un amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje del colombiano Jhon Ospina en el marco de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después del Mundial 2026.

El encuentro inicia a las 21 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Argentina vs. Bolivia

La albiceleste inicia un nuevo ciclo en el que el entrenador Lionel Scaloni, quien negocia su continuidad con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene la misión de encabezar la era pos Lionel Messi. La lista de convocados y la formación que el DT utilizará este miércoles marcan el pulso de lo que viene, sin el emblema y capitán, pero con una columna vertebral de campeones y subcampeones del mundo y jóvenes futbolistas que se destacan a nivel internacional.

El arquero es Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la zaga central la conforman Cristian ‘Cuti’ Romero, el nuevo capitán; y Lisandro Martínez. Sin Rodrigo De Paul ni los suspendidos Leandro Paredes y Enzo Fernández, Exequiel Palacios ocupa un lugar en el mediocampo junto a Alexis Mac Allister y Nico Paz. El otro puesto se lo disputan en la previa Matías Soulé y Franco Mastantuono, pero el DT se decantó por Gianluca Prestianni por su gran presente en Benfica. Ya sin Messi, la ofensiva la comparten, y la compartirán en la mayoría de los partidos por venir, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cuti Romero es el nuevo capitán de la selección argentina AFA

Bolivia, por su parte, ya disputó un amistoso en esta fecha FIFA y fue con derrota ante Paraguay 2 a 0. Dirigido por Óscar Villegas, estuvo a un paso de clasificarse a la Copa del Mundo -perdió el último partido del repechaje ante Irak 2 a 1- y sueña con hacerlo en 2030 a través de unas Eliminatorias de Sudamérica en las que la Argentina, Paraguay y Uruguay no ocuparán plazas porque ya la tienen asegurada sus participaciones porque serán coanfitriones de la cita ecuménica.

La formación de Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor

🗓 Amistoso Internacional



✔️ Formación confirmada por Lionel Scaloni para el primer partido de esta Fecha FIFA



⚽️ Se viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Bolivia 🇧🇴



🙌 ¡Todos juntos! pic.twitter.com/Md5aRd0PNM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 30, 2026

La formación de Bolivia

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Efraín Morales, Héctor Cuellar, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Robson Tomé de Araújo; Jesús Maraude, Yomar Rocha y Marcelo Torrez. DT: Óscar Villegas.

📋🇧🇴 XI TITULAR CONFIRMADO ⚽



Esta es la nómina oficial presentada por el estratega Óscar Villegas para disputar el segundo amistoso internacional frente a Argentina. ⚔️



¡Todo el apoyo a La Verde! 🇧🇴✨#RenovemosLaIlusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/lrfi2Dvo4c — LA VERDE (@laverde_fbf) September 30, 2026

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.08 contra 32.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 14.50.

Argentina y Bolivia comparten la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, se enfrentaron en un sinfín de eliminatorias, torneos y amistosos. Solo en la era de Scaloni como DT, la albiceleste se cruzó cinco veces con los bolivianos y ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026; y 6-0 en la revancha en 2024.

Tras enfrentar a Bolivia en Córdoba, la selección nacional regresará al predio de Ezeiza para preparar los amistosos siguientes ante Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental. El primero será el sábado 3 de octubre y el otro, el martes 6 con el condimento especial de que significará la despedida de Lionel Messi.

¿Por qué no juega Messi vs. Bolivia?

Messi anunció su retiro de la selección argentina a fines de agosto, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a todos dejó en claro que tomó la decisión luego de la final del Mundial en la que la albiceleste cayó por 1 a 0 ante España. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra y que entristeció a los argentinos.

Lionel Messi no jugará este miércoles ante Bolivia ni el sábado ante Burkina Faso; se despedirá el martes ante Benín Roberto Tuero - SOPA Images via ZUMA Press Wire

El astro rosarino fue incluido en la lista de convocados para la primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras la Copa del Mundo porque participará en el partido contra Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, y de esa manera se despedirá definitivamente de la camiseta que más amó. El hecho de ser citado, obliga a su club -Inter Miami- a liberarlo y no es necesario solicitar un permiso extraordinario.

Ya afuera, ni siquiera se incorporó a los entrenamientos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza de cara al partido con Bolivia y se estima que hará lo mismo para el de Burkina Faso. Se uniría al grupo apenas un par de días antes a Benín. Aunque tampoco se descarta que ni eso suceda.