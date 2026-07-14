Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Este miércoles, la selección argentina e Inglaterra se enfrentan en un partido correspondiente a una de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 16 (horario argentino), se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores luego de derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Es, junto a Francia, uno de los dos semifinalistas que ganó todos los partidos que disputó hasta el momento en el certamen ecuménico. Además, se mantiene como el equipo más goleador, con 17, y la única vez que no convirtió tres tantos fue en la fecha 2 de la etapa de grupos, cuando venció a Austria por 2 a 0.

La selección argentina es la más goleadora de lo que va del Mundial 2026, con 17 tantos en seis partidos Charlie Riedel - AP

Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos). Su gran objetivo es volver a disputar una final del mundo después de 60 años, ya que el único antecedente es de 1966, en la única edición en la que fueron anfitriones, cuando se consagraron campeones tras derrotar a Alemania Federal por 4 a 2 en la final.

Argentina vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Semifinales del Mundial 2026.

Día : Miércoles 15 de julio.

: Miércoles 15 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro : Ismail Elfath (Estados Unidos).

: Ismail Elfath (Estados Unidos). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al clásico trascendental de este miércoles, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, no modificaría muchas piezas a pesar de haber admitido que el equipo jugó mal ante Suiza y tiene que mejorar. Quien tendría más chances de salir del once inicial es Rodrigo De Paul, de flojo rendimiento en casi todo el Mundial a excepción del debut ante Argelia. Su lugar podría ser ocupado por Nicolás González, uno de los preferidos de Scaloni, quien siempre ingresa desde el banco de suplentes en los segundos tiempos.

Nicolás González tiene chances concretas de ser titular en la semifinal frente a Inglaterra ODD ANDERSEN - AFP

Otra opción que el cuerpo técnico trabajó en uno de los entrenamientos previos a la semifinal es utilizar una línea de cinco defensores. En ese caso, también sería De Paul el relegado, mientras que ‘Nico’ González pelearía con Nicolás Tagliafico por ser el carrilero izquierdo, al igual que Giuliano Simeone con Nahuel Molina en el sector derecho de la defensa. Nicolás Otamendi, por su parte, sería el líbero y Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez los otros centrales. De todas maneras, aún no está claro qué decisión tomará el cuerpo técnico.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.70 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.