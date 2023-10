escuchar

La selección argentina vuelve a afrontar un compromiso correspondiente a las eliminatorias sudamericanas este martes. Tras el encuentro ante Paraguay, en el que venció por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi, visitará a Perú en el estadio Nacional de Lima. El encuentro, que comenzará a las 23 (hora argentina), se podrá ver en vivo por TV a través de TyC Sports y TV Pública, aunque también estará disponible el minuto a minuto en canchallena.com.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni regresa a la capital peruana, ciudad en la que el seleccionado nacional no pierde desde 1985, en un partido correspondiente al certamen clasificatorio al Mundial México 1986 en el que luego se consagraría campeón del mundo por segunda vez en la historia. En la última visita al Nacional de Lima, el 17 de noviembre de 2020, la Argentina ganó 2 a 0 con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez.

En el plantel argentino y, de cara al compromiso de este martes, están disponibles los 11 futbolistas que fueron titulares en la última victoria ante Perú. De los tres que ingresaron en el complemento en aquella cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, dos no fueron citados para esta fecha FIFA (Ángel Di María, por lesión, y Alejandro ‘Papu’ Gómez, por decisión del entrenador), y el restante volverá a viajar a Lima (Lucas Ocampos).

Perú vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día : Martes 17 de octubre.

: Martes 17 de octubre. Hora : 23 (horario argentino).

: 23 (horario argentino). Estadio : Nacional de Lima, Perú.

: Nacional de Lima, Perú. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). TV : TV Pública y TyC Sports.

: TV Pública y TyC Sports. Streaming : TyC Sports Play.

: TyC Sports Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

Los convocados de la selección argentina

Ángel Di María, uno de los grandes emblemas de la selección y figura en el triunfo ante Bolivia en la altura de La Paz, no figura en la nómina por una lesión muscular. Además, no fueron citados Lisandro Martínez y Ángel Correa, también lesionados, mientras que Juan Foyth y Paulo Dybala fueron desafectados por distintas dolencias (Facundo Medina se sumó a la lista a último momento). En contrapartida, regresaron, ya recuperados de sus respectivas lesiones, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso, quienes no estuvieron ante Ecuador y Bolivia. Además, también aparecen en la nómina Marco Pellegrino, Lucas Esquivel, Carlos Alcaraz, Bruno Zapelli y Facundo Farías, aunque se entrenarán con la selección Sub 23.

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Walter Benítez (PSV).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Walter Benítez (PSV). Defensores: Facundo Medina (Lens), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Lucas Esquivel (Atlético Paranaense).

Facundo Medina (Lens), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Lucas Esquivel (Atlético Paranaense). Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Carlos Alcaraz (Southampton), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United) y Bruno Zapelli (Atlético Paranaense).

Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Carlos Alcaraz (Southampton), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United) y Bruno Zapelli (Atlético Paranaense). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Facundo Farías (Inter Miami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Lucas Ocampos (Sevilla).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.50 contra los 7.00 que se repagan por un triunfo de Perú. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.33.