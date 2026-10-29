Cuándo juega Boca el partido de la Copa Argentina 2026: fecha de las semifinales ante Banfield

Boca tiene muchos frentes abiertos y con ellos, posibilidades concretas de varios títulos. En este contexto, continuará su andar en la Copa Argentina 2026 el sábado 14 de noviembre, en plena fecha FIFA en la que la selección argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica. Su rival en las semifinales será Banfield y el partido se jugarán en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a partir de las 19 (horario argentino), con árbitro a definir y transmisión televisiva de TyC Sports.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del torneo más federal del país con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, edición inaugural, cuando venció a Atlanta por 3 a 2 en la final. Luego fue campeón en 2011-2012 (venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro), en 2014-2015 (le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio), y en 2019-2020 por última vez, cuando se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de empatar 0 a 0.

Enner Valencia convirtió tres goles en cuartos de final para que Boca elimine a Racing de la Copa Argentina Marcelo Manera - LA NACION

En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′, con un hat-trick de Enner Valencia (Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtieron los goles de la Academia). Con esos tres festejos, el ecuatoriano se subió a la cima de la tabla de goleadores de la Copa Argentina 2026 junto a otros cuatro jugadores que también anotaron tres: ‘Maravilla’ Martínez, Guido Carrillo (Estudiantes), Nicolás Laméndola (Atlético Tucumán) y Tomás Fernández (Aldosivi).

El Taladro, por su parte, nunca jugó la final. La de este año es una de sus mejores participaciones junto con la del 2022, cuando llegó hasta semifinales y perdió con Talleres por la mínima diferencia. El objetivo es romper la pared, consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez y pelear por un título, algo que no consigue desde 2009, cuando ganó el Apertura de la mano de James Rodríguez, Nicolás Bertolo, Santiago Silva y Walter Erviti, entre otros.

Viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales luego de igualar 1 a 1 por las anotaciones de Ángel Stringa -DR- y Tomás Adoryán -B-. En la tanda tuvo 100% de efectividad y cambió por gol los siete remates que ejecutó; mientras que Carlos Quintana desperdició su chance para el Malevo y le otorgó la clasificación al equipo dirigido por Pedro Troglio.

Con el triunfo ante Deportivo Riestra, Banfield se metió en las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez JUAN MANUEL BAEZ

El que gane este cruce se meterá en la definición y se verá las caras con Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán desde los doce pasos luego del empate 1 a 1 en los 90′ por los goles de Renzo Tesuri -AT- y Nicolás Retamar -P-. El campeón sucederá a Independiente Rivadavia, ganador de la última edición, y se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Tabla de campeones de la Copa Argentina