Cuándo juega Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026

Este miércoles, Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un partido pendiente correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que comienza a las 19 (horario argentino), se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego en la Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el 14° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto en dos presentaciones, producto de una derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y un empate 2 a 2 con Newell’s, ambos como visitante. Acumula tres partidos consecutivos sin triunfos entre todas las competencias, aunque una de esas caídas, ante O’Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, terminó con un triunfo por penales para pasar a octavos.

Boca no pudo con Newell's y se llevó un empate 2 a 2 de Rosario; aún no ganó en el Clausura Juan José García - FOTOBAIRES

El Pincha, por su parte, está noveno en el Grupo A con tres unidades. En la primera jornada perdió 2 a 0 con Independiente por los goles del paraguayo Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Luego se repuso y goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios. Está momentáneamente afuera de la zona de clasificación a octavos de final, aunque recién comienza el campeonato.

Boca vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Miércoles 5 de agosto.

: Miércoles 5 de agosto. Hora : 19.

: 19. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este miércoles, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, podría realizar algunas modificaciones para seguir en busca del equipo titular ideal que aún no encontró. Aunque aún no está claro quiénes podrían salir, es casi una certeza que el ‘Vasco’ tendría nuevamente a disposición al chileno Carlos Palacios y a Tomás Belmonte, ya recuperados de una molestia en el aductor y de un esguince de tobillo, respectivamente.

En tanto Alexander ‘Cacique’ Medina, entrenador de Estudiantes, mantendría a los mismos once que golearon a Defensa y Justicia, a quienes elogió tras la victoria. “El equipo fluyó mucho, todos los posicionamientos que habíamos trabajado funcionaron y los jugadores tuvieron un gran rendimiento con la pelota”, afirmó. El único en duda es Tomás Palacios, quien se retiró del partido ante el Halcón con una molestia en el tobillo y en los días posteriores se entrenó con un vendaje y evitando el roce físico para no generar una lesión de gravedad.

Alexander Medina se mostró muy conforme con el rendimiento de Estudiantes ante Defensa y Justicia LUIS ROBAYO - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.22 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.99.