Cuándo juega Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026

El Superclásico se llevará todas las miradas el próximo fin de semana. El domingo 1° de noviembre, a partir de las 15 (horario argentino), Boca y River se enfrentarán en la Bombonera en el partido más atractivo del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la penúltima de la etapa regular previa a los octavos de final. El encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El xeneize llega a este partido en un momento inmejorable. El DT, Rodolfo Arruabarrena, le cambió el semblante al plantel y perdió apenas dos de los 24 partidos que dirigió desde su regreso al club en julio de este año. Está segundo en la tabla de posiciones del Grupo A del Clausura, lidera la Tabla Anual, es semifinalista de la Copa Argentina y se metió en la final de la Copa Sudamericana. El Superclásico será la primera de todas las “finales” que tiene por delante en lo que resta de la temporada.

Boca está teniendo un segundo semestre del 2026 inmejorable y quiere ganar en todos los frentes PABLO PORCIUNCULA - AFP

El Millonario, por su parte, atraviesa una realidad diferente. Con Leonardo Ponzio al mando al menos hasta que finalice el 2026, solo juega el Clausura, por lo que pondrá toda la atención en el mano a mano ante Boca. Previamente, con Eduardo ‘Chacho’ Coudet como DT, quedó eliminado de la Copa Argentina en 16vos de final tras perder con Aldosivi y se despidió de la Sudamericana en octavos luego de caer por penales ante Independiente Santa Fe. En la Tabla Anual marcha séptimo, en zona de clasificación a la próxima Sudamericana, y en el Grupo B del Clausura se mantiene sexto.

A juzgar por los últimos cinco enfrentamientos, el empate pareciera ser el resultado menos probable, ya que en esos cruces hubo tres victorias de Boca y dos de River. El equipo de la Ribera festejó en el Apertura, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el xeneize también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.28 contra los 3.41 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.12.