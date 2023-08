escuchar

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Manchester City y Sevilla se enfrentan en el marco de la Supercopa de Europa 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés François Letexier, se disputa en el estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, en Grecia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. De no mediar cambios de último momento, varios argentinos podrían ser titulares.

El combinado citizen se clasificó a este certamen luego de ganar la Champions League 2022-23. En la definición de dicho torneo, disputada el 10 de junio en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, derrotó 1 a 0 a Inter de Milán con un gol del español Rodri Hernández. En el inicio de esta temporada goleó 3 a 0 a Burnley en condición de visitante, por la primera jornada de la Premier League 2023-24.

Erling Haaland, de Manchester City, celebra después de convertir su segundo gol ante Burnley Nigel French - PA

El equipo dirigido por José Luis Mendilibar, en tanto, accedió a la disputa de este trofeo tras consagrarse campeón de la Europa League por séptima vez, récord absoluto y por mucha diferencia sobre los que ocupan el segundo lugar entre los máximos ganadores: Inter, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid, con tres cada uno. En la última final venció a Roma por penales, con el tanto definitivo convertido por Gonzalo Montiel, luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. El último fin de semana, en la apertura de LaLiga de España, perdió 2 a 1 con Valencia.

Supercopa de Europa 2023.

Día : Miércoles 16 de agosto.

: Miércoles 16 de agosto. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia.

: Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia. Árbitro : François Letexier (Francia).

: François Letexier (Francia). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, el presidente de los Nervionenses, José Castro, dejó en claro que su equipo está preparado para dar la sorpresa: “Estamos enormemente contentos ante la posibilidad de poder ganar otro título. Es verdad que será difícil porque son el mejor del mundo en este momento, pero nosotros también somos campeones y por eso estamos aquí. Las hazañas están para los equipos campeones. Vamos a intentar ponerlo difícil y ojalá seamos capaces de ganar otro título, que sería extraordinario”, indicó en diálogo con la prensa oficial de la institución.

El conjunto inglés, por su parte, no podrá contar con una de sus máximas figuras, Kevin De Bruyne, quien no forma parte de la convocatoria por encontrarse lesionado. El mediocampista belga abandonó el campo de juego del Turf Moor a los 36′ de la primera etapa, en el triunfo 3 a 0 ante Burnley del último viernes, correspondiente a la primera fecha de la Premier League. En contrapartida, quien integra la lista de convocados es el argentino Máximo Perrone, que no viajó al condado de Lancashire el fin de semana.

Kevin De Bruyne se retiró lesionado de los últimos dos partidos oficiales que disputó DARREN STAPLES - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.39 contra los 9.00 que se repagan por un triunfo de Sevila. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.30.

Posibles formaciones

Manchester City : Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Aké; Rodri Hernández, Mateo Kovavic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland.

: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Aké; Rodri Hernández, Mateo Kovavic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland. Sevilla: Yassine Bounou; Jesús Navas, Nemanja Gudelj, Loic Bade, Marcos Acuña; Joan Jordan, Fernando Reges, Ivan Rakitic; Suso, Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos.