Cuándo juega River Plate vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2026

River Plate visitará a Gimnasia de La Plata este miércoles desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.07 contra 3.99 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.13.

Gimnasia vs. River: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2026 - Grupo B - Fecha 2

Día: Miércoles 29 de julio de 2026.

Hora: 19.15.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

Tanto el Lobo como el Millonario empezaron el certamen con el pie izquierdo, por lo que deben ganar para no quedar relegados en la pelea por clasificar a los playoffs más allá de que luego tendrán otros 14 encuentros. El elenco platense perdió con Racing 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda en un cotejo donde quedó muy disconforme con la labor del árbitro Nicolás Ramírez porque obvió un claro penal de Santiago Sosa sobre Agustín Auzmendi.

Más allá de ese traspié en el arranque del campeonato, la temporada de Gimnasia es más que aceptable porque continúa en la Copa Argentina -jugará octavos de final vs. Riestra- y pelea en la Tabla Anual por acceder a algún campeonato internacional -Libertadores o Sudamericana- del año próximo.

Gimnasia de La Plata está haciendo una buena campaña en la temporada 2026 Manuel Cortina

El Millonario, por su parte, perdió ante Barracas Central 1 a 0 en el Monumental y el equipo debe responder cuanto antes, sobre todo porque gastó millones de dólares para reforsarze con con jugadores de la talla de Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González Apud, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Varios de ellos serán titulares en La Plata, en medio de un clima tenso en las entrañas del club. No obstante, lo que más le preocupa a Eduardo Coudet es que no encuentra un buen funcionamiento, algo que necesita para conseguir este año al menos un título en los torneos que participa y, así, clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Posibles formaciones

Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia de La Plata se enfrentan por tercera vez en la temporada 2026 Manuel Cortina

Ambos equipos se enfrentaron este año en dos oportunidades, ambas en el estadio Monumental por el Torneo Apertura y con sendas victorias de River 2 a 0. En la segunda fecha, el Millonario se impuso con un doblete de Juan Fernando Quintero mientras que en los cuartos de final con anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.