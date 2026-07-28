El plan de Barros Schelotto en Vélez que expone a todos: “Los chicos necesitan tiempo, aliento y no gritos”

De los millones de dólares que sobrevolaron el Mundial y los subcampeones del mundo a la crisis existencial del fútbol argentino... hay un solo paso. No hay recursos, surgen ideas. La Fábrica, las divisiones inferiores de Vélez, es un ejemplo brutal. Algunos serán estrellas en poco tiempo, la mayoría (tal vez) queden en el camino. En el mientras tanto, se disfrazan de futbolistas profesionales. A la cancha: a jugar.

El encargado de un desafío extraordinario es Guillermo Barros Schelotto, de 53 años: puede ser el padre del 65 por ciento del plantel que dirige. Hace de entrenador, de maestro. Vélez le ganó por 1 a 0 a Instituto en la primera fecha del torneo Clausura. Entre los titulares y el banco de suplentes hubo 12 jugadores de hasta 20 años.

Entre los titulares, un pichón de crack, Tobías Andrada, de 19 años (“el nivel de Tobías es altísimo desde hace tiempo y podría jugar en cualquier equipo grande”) al que busca desesperadamente River, el club que oficia como excepción a la regla de las penurias económicas del certamen local. Compra como si compitiera en el Brasileirao. El resto se las arregla como puede, salvo Boca, Racing y Central, por citar unos pocos casos. Otro titular en Liniers: Thiago Silvero, un defensor, de 20.

Lo curioso, lo que abre el debate, es el banco de suplentes. ¿Son todos pichones de cracks o el sistema los está empezando a devorar antes de la madurez? La nómina es demoledora: contra Instituto entraron Luca Feler (volante de 18 años), Dilan Godoy (20, delantero) y Alex Verón (17, delantero).

Dilan Godoy besa la camiseta de Vélez

Y esperan su oportunidad Thiago Aguirre (17), Agustín Cortez (19), Leo Cristaldo (17), Simón Escobar (17), Alexis Pereyra (19), Lautaro Piola (18) y Juan Policella, un delantero de apenas 16. Hace un año jugaba en la séptima división.

En el prólogo del certamen, el Mellizo se refirió a la situación con naturalidad. En otro momento de su carrera hubiera pateado el tablero. “Tenemos varios juveniles y entendemos la situación del club. La dirigencia nos manifestó que este semestre había que apostar por ellos y para mí también es un desafío. El hincha deberá entender que hoy el 65% del plantel está integrado por jugadores nacidos en Vélez”, advirtió días atrás. Y amplió el concepto.

Guillermo Barros Schelotto, en un entrenamiento Prensa Vélez

“Queremos que los hinchas nos vayan a alentar, que no dejen de empujar al equipo hacia adelante. Hay chicos que necesitan tiempo, aliento y no gritos. Nosotros estamos para prepararlos y que estén a la altura”, sostuvo, en modo psicólogo, además. Muchos de ellos jugarán seguramente este jueves con Talleres, otro de los equipos que apuesta excesivamente por los jóvenes, como Giovanni Baroni, el 10, de 17. En la derrota por 1 a 0 ante Newell’s, el equipo que ahora conduce Jorge Sampaoli dispuso de 7 jugadores de hasta 20 años en el banco de relevos.

“Simón Escobar va a pelear el puesto con Elías Gómez y también con Demián Domínguez. El que mejor esté será el que juegue. Thiago Aguirre es un jugador de área, muy rápido, con buena técnica, presiona, corre y es bastante completo. Todos los jóvenes han sumado cosas interesantes y seguramente los van a ver en los primeros partidos”, cuenta el DT, que los da a conocer al público en general.

Tobías Andrada, justo frente a River, que acelera por su pase Marcelo Endelli - Getty Images South America

El exceso de adrenalina que suele exhibir en los partidos, sobre todo con las autoridades, se transforma en cercanía con los chicos. No dejan de serlo: son jóvenes que hasta ayer nomás jugaban en la quinta, sexta división. “Confío mucho en este grupo: es el que tenemos. Asumimos esa responsabilidad y creemos plenamente en estos jugadores. Terminamos el partido con más de la mitad del equipo formado en la cantera del club y apuntamos a que los chicos se consoliden. En estos años fuimos el cuerpo técnico que más juveniles hizo debutar en primera, lo que demuestra que hay un trabajo de fondo muy importante”, asegura.

🗣️ “DESDE QUE LLEGUÉ YO, SOLO COMPRAMOS A MONTERO. DESPUÉS VINIERON JUGADORES QUE TERMINARON CONTRATO”.



🔍 Guillermo Barros Schelotto habló sobre la falta de refuerzos y recalcó que “no había posibilidades en el mercado que fueran mejores a los jugadores que ya integran el… pic.twitter.com/AZUGpRTk71 — VÉLEZ LATE (@VelezLate) July 25, 2026

El análisis de Guillermo, en realidad, interpela al fútbol argentino. No solo se trata de Vélez, más allá de que en este caso es el modelo de una situación apremiante. El “vamos, vamos los pibes”, es un grito en la oscuridad. “Hay un montón de razones por las que se decide que no haya contrataciones. Entre la oferta que hay en el mercado, las posibilidades económicas y el plantel que tengo, -del cual estoy muy conforme-, no creo que sea necesario que venga alguien. Escuché noticias de Banfield, que la gente quiere que contraten jugadores. Le preguntan a Belgrano, el campeón y el presidente dice que si no venden, no compran”, asume el Mellizo, convencido del camino.

Lógicamente, se apoya en los experimentados, porque de otro modo sería una misión imposible. Rodrigo Aliendro (35), Manu Lanzini (33), Lisandro Magallán y Elías Gómez (ambos, de 32), en la línea de largada.

⚽ ¡GUILLERMO VS. MERLOS! Un nuevo capítulo en un encontronazo con historia en el fútbol argentino. El DT de Vélez se volvió a quejar del arbitraje.



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Tiempo atrás, Claudio Aquino, de 35 años, hoy en Colo Colo, se refirió a la particular situación del Fortín con las promesas. Sabe de qué habla: fue campeón en 2024. “Vélez es un club modelo en ese sentido, más de la mitad del plantel campeón de primera eran juveniles. Muchísimos chicos: pero eran jóvenes que venían trabajando en el plantel hace 4 o 5 años, no seis meses o ‘tengo que subirlo para que sumen minutos y contar como un número’. Vienen trabajando hace mucho tiempo”, contó en Sábado Vélez, un programa partidario.

El concepto será una referencia para todos: el fútbol argentino es vendedor. “No hay que apurar a los chicos, hay un proceso. No hay que hacerlos jugar por obligación, capaz estoy equivocado, pero si ponés a un chico que no está preparado, ¿de qué te sirve? ¿para sumar minutos nada más? ¿o decir yo puse un chico? No le encuentro la lógica. A mí me costó asentarme en primera y me lo gané. Y los chicos que terminaron jugando en ese Vélez campeón también", contó el enganche que sigue en Chile.

Maher Carrizo, campeón en Vélez a los 18 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Dos ejemplos del campeón con Gustavo Quinteros en el banco: Maher Carrizo, el fantasista, tenía 18. Y Christian Ordóñez, el patrón del medio, 20. Una tradición que puede convertirse en un peligro. No todos están listos para pasar del confort de la Villa Olímpica a las urgencias de las grandes marquesinas.