Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Messi: precios y cómo comprar

El fútbol argentino vive días de profunda emoción ante la inminente despedida de Lionel Messi de la selección. El mejor jugador de todos los tiempos, quien anunció su retiro del seleccionado tras la final del Mundial 2026 mediante una sentida carta escrita a mano, tendrá su homenaje definitivo en el estadio Monumental. Será en un encuentro ante Benín programado para el 6 de octubre, en lo que marcará el cierre de un ciclo de 21 años que marcó un antes y un después en la historia deportiva del país.

Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los precios de las entradas y la metodología de compra para ese encuentro y para los otros dos que afrontará la Albiceleste en la próxima fecha FIFA (30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en la cancha de River). En esos dos compromisos, ‘Leo’ no estará presente.

El mejor de la historia se despide ante su gente en un amistosos ante Benín programado para el 6 de octubre SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según informó la casa madre del fútbol a nivel nacional, la venta de boletos será a través de la plataforma Deportick, el mismo sistema aplicado en los últimos partidos disputados en el país. El lunes 21 de septiembre, a partir de las 14, inicia la venta para el choque ante los bolivianos. Después, el martes 22, desde las 18, ya se podrán adquirir los tickets tanto para el enfrentamiento contra los burkineses como para el partido histórico contra Benín.

Precios de las entradas para la despedida de Messi

Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000

$480.000 Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Plateа media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Popular: $90.000

Cómo funciona Deportick

Los tickets se podrán adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su entrada digital debe canjearla por una física en las boleterías de un estadio a confirmar. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

*Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

En los primeros dos encuentros, la capacidad de los estadios estará reducida al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la AFA. El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. Ese es el motivo por el cual la despedida de Messi será contra los benineses.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó la despedida de Messi a través de un video ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que todos los campeones del mundo en Qatar 2022 están invitados al “último tango” del ‘10′. “Queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”. En este último partido ante Benín, el cuerpo técnico también tendrá a disposición a Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no participarán de los duelos previos.