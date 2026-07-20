Cuándo se juega el Mundial 2030: sedes y fechas confirmadas

El Mundial 2026 llegó a su fin con la consagración de España, que se consolidó como el mejor equipo del mundo por amplia diferencia y levantó el trofeo por segunda vez en la historia tras derrotar a la selección argentina por 1 a 0. Así, finalizó la 23° edición del torneo más importante del planeta y ya hay que pensar en la próxima, que se llevará a cabo en 2030 en seis sedes diferentes: España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Paraguay y la Argentina.

Estos tres últimos países serán anfitriones de apenas un partido en conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo. El resto del certamen se desarrollará en Europa y África, aunque la mayoría de los partidos se jugarán en España que, de las tres sedes, será la principal, al igual que ocurrió en este 2026 con Estados Unidos, que albergó el Mundial junto a México y Canadá.

La FIFA oficializó a Argentina como una de las seis sedes para el Mundial 2030 @AFA

“El Consejo de la FIFA, en representación de todo el mundo del fútbol, acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930, de la manera más apropiada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres se jugará en el estadio donde empezó todo, en el mítico Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial”, comunicó la casa madre del fútbol a nivel internacional en 2023.

El Centenario de Montevideo, entonces, será la única sede de Uruguay y la encargada de recibir el partido inaugural. En la Argentina, el único partido será en el estadio Monumental, mientras que en Paraguay la sede será el estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción. Los partidos en cuestión contarán, lógicamente, con la presencia de los seleccionados locales que, al igual que los otros tres anfitriones, ya están clasificados.

El estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, será la sede del partido inaugural del Mundial 2030 CONMEBOL

España tendrá nueve estadios que albergarán encuentros del Mundial 2030: Camp Nou y RCDE Stadium de Barcelona, San Mamés de Bilbao, Santiago Bernabéu y Metropolitano de Madrid, La Cartuja de Sevilla, Gran Canaria de Las Palmas, Anoeta de San Sebastián y La Romareda de Zaragoza. En Marruecos, en tanto, se jugará en el estadio de Marrakech, de Agadir, de Fez, Hassan II de Casablanca, Ibn Batouta de Tánger y Moulay Abdellah de Rabat. Por último, Portugal tendrá tres recintos sede: da Luz y José Alvalade de Lisboa, y do Dragão de Oporto.

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030