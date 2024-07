Cuándo vuelve a jugar la selección argentina de fútbol por los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

La selección argentina sub 23 logró su primer objetivo en los Juegos Olímpicos París 2024 y clasificó a los cuartos de final como segundo del grupo B, donde igualó en seis puntos y en diferencia de goles con Marruecos y se ubicó por detrás de ese combinado a raíz de que perdió 2 a 1 el duelo entre sí de la primera fecha.

En ese contexto, el combinado nacional jugará su siguiente partido el próximo viernes 2 de agosto a las 16 (hora argentina) en el estadio de Burdeos frente al líder de la zona A, que puede ser Francia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. De superar dicha instancia, tendrá dos posibilidades de lograr una medalla y potenciales oponentes en semifinales son Egipto, Paraguay, Malí e Israel.

Para el duelo de cuartos de final el entrenador albiceleste Javier Mascherano no tiene suspendidos ni lesionados, por lo que cuenta con sus 18 jugadores a disposición. Lucas Beltrán no fue titular en la victoria sobre Ucrania 2 a 0 porque en el duelo anterior contra Irak tuvo que salir a raíz de una dolencia en su espalda, pero sumó minutos frente a los europeos y demostró que está en óptimas condiciones. Además, los futbolistas que acarreaban una tarjeta amarilla como Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Luciano Gondou, Joaquín García y Marco Di Césare no recibieron una segunda, por lo que no deben cumplir un juego de sanción.

Javier Mascherano no tiene jugadores lesionados y suspendidos para disputar los cuartos de final de París 2024 Claudio Villa - Getty Images Europe

Cronograma de cuartos de final de París 2024

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

1° del grupo A vs. Argentina - Viernes 2 de agosto a las 16 en el estadio de Burdeos.

- Viernes 2 de agosto a las 16 en el estadio de Burdeos. Egipto vs. 2° del grupo D - Viernes 2 de agosto a las 14 en el estadio de Marsella.

vs. 2° del grupo D - Viernes 2 de agosto a las 14 en el estadio de Marsella. Marruecos vs. 2° del grupo A - Viernes 2 de agosto a las 10 en el Parque de los Príncipes de París.

vs. 2° del grupo A - Viernes 2 de agosto a las 10 en el Parque de los Príncipes de París. 1° del grupo D vs. España - Viernes 2 de agosto a las 12 en el estadio de Lyon.

Los ganadores de los cruces de cuartos de final avanzarán a las semifinales y tendrán dos chances de obtener una medalla. Los duelos tendrán lugar el lunes 5 de agosto en Marsella y Lyon y quienes se impongan clasificarán a la definición del 9 de agosto en el Parque de los Príncipes. Los perdedores, en tanto, chocarán un día antes en el estadio La Beaujoire de Nantes por el bronce.

La selección argentina busca su tercera presea de oro en la historia de la cita olímpica luego de las obtenidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. Ambos planteles los conformó Mascherano, actual DT de un equipo que busca darle el tercer título al país y alcanzar en la tabla de campeones a Hungría y Gran Bretaña.

