Posiciones del Sudamericano Sub 17, en vivo: así se juega la fecha 5, que define a los semifinalistas

Este sábado se disputa la última fecha de la etapa de grupos del Sudamericano Sub 17 2025, que definirá los clasificados a semifinales y, en consecuencia, al Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Qatar entre el 5 y el 27 de noviembre de este año. El minuto a minuto de cada partido, como así también las tablas de posiciones de las dos zonas en las que se desarrolla la competencia, están disponibles en canchallena.com.

Se definen ambos grupos, con dos encuentros correspondientes a cada uno de ellas. Primero se juegan los del B, ambos a partir de las 18.30 (horario argentino): Venezuela vs. Uruguay en el estadio Jaraguay de Montería y Brasil vs. Ecuador en el Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias. Más tarde, a las 21, culminan los encuentros del A: Argentina vs. Colombia en Cartagena de Indias y Paraguay vs. Chile en Montería.

La selección argentina Sub 17 busca el pase a las semifinales: ya está en el Mundial de la categoría @CONMEBOLtorneos

Fixture de la fecha 5

Grupo A

Argentina vs. Colombia - Sábado 5 de abril a las 21 - Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias.

Paraguay vs. Chile - Sábado 5 de abril a las 21 - Estadio Jaraguay de Montería.

Grupo B

Venezuela vs. Uruguay - Sábado 5 de abril a las 18.30 - Estadio Jaraguay de Montería.

Brasil vs. Ecuador - Sábado 5 de abril a las 21 - Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena de Indias.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tablas de posiciones del Sudamericano Sub 17 2025

El formato de juego de este Sudamericano Sub 17 es diferente al de los últimos certámenes de este tipo porque no habrá Hexagonal Final. Al haber más participantes en la Copa del Mundo (48, al igual que en la de mayores), cada Federación cuenta con más cupos disponibles y, por lo que la Confederación Sudamericana (Conmebol) pasó de tener cuatro a contar con siete.

En línea con esto, los dos líderes de cada zona avanzarán a las semifinales y lucharán por el título, ya clasificados al Mundial. Los terceros y cuartos, en tanto, jugarán cruzados entre sí y los ganadores de esos partidos se asegurarán su lugar en la cita ecuménica mientras que los perdedores competirán luego por el séptimo y último cupo a la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025.

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17

Brasil es el último y máximo ganador del torneo con 13 consagraciones. La selección argentina, por su parte, logró cuatro trofeos, el último de ellos en 2019, de la mano de algunos futbolistas que ya se asentaron en Primera División o incluso fueron vendidos al exterior: Kevin Lomónaco (Independiente), Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Al Qadsiah), Juan Sforza (Vasco da Gama), Alan Velasco (Boca), Santiago Simón (River) y Exequiel Zeballos (Boca). Los otros países que dieron una vuelta olímpica son Colombia (1993) y Bolivia (1986).

Brasil - 13

Argentina - 4

Colombia / Bolivia - 1

LA NACION