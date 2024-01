escuchar

En el horizonte de Lionel Messi en este 2024 aparece un objetivo concreto: la Copa América. Los torneos con la selección argentina siempre fueron prioridad para el astro rosarino, sin importar lo que se juegue con su club de turno. Lo demostró, por citar apenas un ejemplo, en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, cuando le ganó por cansancio a Pep Guardiola y Joan Laporta, por entonces DT y presidente de Barcelona, respectivamente, para sumarse al combinado albiceleste dirigido por Sergio Batista y ser el ancho de espadas en el camino hacia la medalla de oro.

Y el incipiente año no será la excepción. Ya alejado de la alta competencia del fútbol europeo, afrontará su primera temporada completa en Estados Unidos, vistiendo la camiseta de Inter Miami. Llegó al club a mediados de 2023 y revolucionó por completo la Major League Soccer (MLS). Fue capitán, figura y goleador en la Leagues Cup, certamen en el que guio al equipo floridano hacia el primer título de su corta historia con actuaciones excepcionales y determinantes. Luego, perdió la final de la US Open Cup y, en el cierre de la competencia oficial, una lesión muscular lo marginó de los últimos partidos y no le permitió consumar el milagro deportivo que necesitaba Inter para clasificarse a los Play-Offs de la MLS.

Lionel Messi posa con los premios a Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023 KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras casi dos meses de vacaciones, la ‘Pulga’ se prepara para demostrar que está más vigente que nunca. A nivel clubes, en este 2024 disputará, como mínimo, cuatro torneos: dos nacionales, MLS y US Open Cup, y dos internacionales, Leagues Cup y Concachampions. En caso de gritar campeón en la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), obtendrá un cupo a la Copa Intercontinental que se realizará del 14 al 18 de diciembre en una sede a definir.

Con la camiseta de la selección argentina, en tanto, buscará defender el título de la Copa América en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Además, también tiene por delante seis partidos de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos - México - Canadá 2026: frente a Chile y Colombia en septiembre, contra Venezuela y Bolivia en Octubre, y ante Paraguay y Perú en noviembre.

Lionel Messi afronta sus últimos años como estrella y capitán de la selección argentina

Sin embargo, antes de que comience la temporada, el ‘10′ se pondrá a punto con sendos amistosos. En primera instancia, Inter Miami chocará ante la selección de El Salvador el viernes 19 de enero, a partir de las 10 (hora argentina), en el estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador. La particularidad es que Messi nunca sumó minutos ante dicho seleccionado, ya que en el último cotejo ente la Argentina y El Salvador, disputado en 2015, el ex Barcelona y PSG fue suplente y no ingresó en el triunfo albiceleste por 2 a 0 (goles de Néstor Renderos en contra y Federico Mancuello).

Luego, el plantel completo de Inter Miami emprenderá viaje rumbo a Arabia Saudita para afrontar la Riyadh Season Cup frente a los dos equipos más importantes de Medio Oriente: el Al-Hilal de Neymar Jr. (quien no dirá presente en el torneo por encontrarse en pleno proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda) y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El certamen fue anunciado como “The Last Dance”, debido a que muy probablemente sea la última vez que Messi y ‘CR7′ se enfrenten en un campo de juego.

Será un triangular. Cada equipo disputará dos partidos y, quien obtenga más puntos, se consagrará campeón. Inter jugará el 29 de enero ante Al-Hilal y el 1° de febrero frente a Al Nassr. “Estos partidos ofrecerán pruebas importantes para nuestro equipo, lo que nos beneficiará a medida que nos acercamos a la nueva temporada. Estamos entusiasmados de que nuestro grupo tenga la oportunidad de enfrentarse a equipos con tanta calidad como Al-Hilal y Al Nassr”, aseguró Chris Henderson, director deportivo del conjunto estadounidense.

Messi y Cristiano se verán las caras, probablemente por última vez, en febrero de este 2024 ARchivo

Al término de dicha gira, Inter irá a Asia para jugar contra la selección de Hong Kong y ante Vissel Kobe de Japón, el 4 y 7 de febrero respectivamente. De regreso, Messi afrontará un partido con un condimento emotivo ineludible. Se enfrentará al club de sus amores, al que lo vio dar sus primeros pasos antes de partir hacia el Viejo Continente para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en Barcelona. Newell’s viajará a Estados Unidos -más precisamente a Miami-, para jugar un amistoso ante Inter en el DRV PNK Stadium, el 15 de febrero.

La temporada, en tanto, dará comienzo menos de una semana después del duelo ante la Lepra. El 21, a partir de las 10 (hora argentina), las Garzas chocarán con Real Salt Lake en el marco de la primera jornada de la MLS 2024. El debut internacional, en tanto, será el 7 de marzo, contra un rival a confirmar, por la ida de los octavos de final de la Concachampions. Por último, el primer partido del año con la selección argentina, a falta de confirmación oficial, podría ser ante Italia en la fecha FIFA de marzo.

Inter Miami, repleto de figuras y con la presencia estelar de Lionel Messi, sueña con ganar varios títulos en esta temporada MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La pretemporada de Messi y los primeros partidos oficiales

El Salvador vs. Inter Miami - Viernes 19 de enero - 10.00 - Amistoso de pretemporada - Estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador.

Al Hilal vs. Inter Miami - Lunes 29 de enero - 15.00 - Riyadh Season Cup - Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

Al Nassr vs. Inter Miami - Jueves 1° de febrero - 15.00 - Riyadh Season Cup - Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

Hong Kong vs. Inter Miami - Domingo 4 de febrero - 6.00 - Amistoso de pretemporada - Hong Kong Stadium.

Vissel Kobe vs. Inter Miami - Miércoles 7 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - Estadio Nacional de Japón.

Inter Miami vs. Newell’s - Jueves 15 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Real Salt Lake - Miércoles 21 de febrero - 22.00 - Fecha 1 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

LA Galaxy vs. Inter Miami - Domingo 25 de febrero - 22.30 - Fecha 2 de la MLS - Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Orlando City - Sábado 2 de marzo - 18.30 - Fecha 3 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.