Cuándo vuelve el fútbol argentino

Finalizado el Mundial 2026 con la consagración de España y el subcampeonato de la selección argentina, el próximo fin de semana vuelve la actividad en la Primera División del fútbol local. Comienza el Torneo Clausura, que se jugará a lo largo de todo el semestre con formato idéntico al Apertura: dos zonas de 15 equipos, 16 fechas (una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”) y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante con los mejores ocho de cada grupo. Todos los detalles están en canchallena.com.

El torneo levantará el telón con dos partidos en simultáneo programados para este jueves 23 de julio a las 19.30 (horario argentino): Belgrano vs. Rosario Central y Sarmiento vs. Argentinos Juniors. La primera jornada tendrá también varios compromisos destacados como Racing vs. Gimnasia de La Plata, Lanús vs. San Lorenzo y Estudiantes de La Plata vs. Independiente. En cuanto a Boca y River, el xeneize visitará el domingo 26 de julio a Deportivo Riestra y el Millonario recibirá a Barracas Central el sábado 25 a las 19.15.

Estudiantes de La Plata e Independiente protagonizarán uno de los partidos más destacados de la fecha 1 Fotobaires / Facundo Morales

El campeón del Apertura, el torneo que se jugó en el primer semestre del año, fue Belgrano. Derrotó en la final a River por 3 a 2 con un doblete de Nicolás ‘Uvita’ Fernández y Leonardo Morales (Facundo Colidio y Tomás Galván marcaron los tantos del Millonario). El Pirata, en su debut en una definición, se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ganar un campeonato a nivel nacional, algo solo reservado hasta entonces para equipos de la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, y Rosario.

El haber sido campeón del certamen le posibilitará a Belgrano competir por más títulos. En primer lugar, buscará a fin de este año el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura. En caso de ganar ese partido, accederá a las Supercopas Argentina (contra el ganador de la Copa Argentina) e Internacional (frente al primero de la Tabla Anual sumando los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura). Además, se clasificó a la Copa Libertadores 2027.

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026; buscará repetir en el Clausura DIEGO LIMA - AFP

Fixture de las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026

1° Fecha

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central (Zona B)

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Zona A)

19: Racing vs. Gimnasia de La Plata (Zona B)

19 Vélez vs. Instituto (Zona A)

21.15: Huracán vs. Banfield (Zona B)

21.15: Platense vs. Unión (Zona A)

Sábado 25

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre (Zona B)

17: Newell’s vs. Talleres (Zona A)

19.15: River vs. Barracas Central (Zona B)

21.30: Lanús vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26

15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17.15: Estudiantes vs. Independiente (Zona A)

19.30: Deportivo Riestra vs. Boca (Zona A)

Boca y Deportivo Riestra se enfrentarán en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

2° Fecha

Martes 28 de julio

19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

19: Banfield vs. Sarmiento (Zona B)

21.15: Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.15: Rosario Central vs. Racing (Zona B)

Miércoles 29

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi (Zona B)

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (Zona A)

19.15: Gimnasia de La Plata vs. River (Zona B)

21.30: Instituto vs. Platense (Zona A)

Jueves 30

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona B)

19: Talleres vs. Vélez (Zona A)

21.15: Independiente vs. Newell’s (Zona A)

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes de La Plata (Zona A)

21.15: Tigre vs. Belgrano (Zona B)

Jueves 6

19: Unión vs. Lanús (Zona A)

La fecha 2 del Clausura tendrá varios partidos destacados, entre ellos Talleres vs. Vélez JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

3° Fecha

Sábado 1° de agosto

15.30: Gimnasia de Mendoza vs. Unión (Zona A)

15.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield (Zona B)

18: Belgrano vs. Argentinos Juniors (Zona B)

18 Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia (Zona A)

20.30: Racing vs. Tigre (Zona B)

Domingo 2

14.30: Deportivo Riestra vs. Barracas Central (Interzonal)

14.30: Aldosivi vs. Gimnasia de La Plata (Zona B)

17: Newell’s vs. Boca (Zona A)

19.15: River vs. Rosario Central (Zona B)

21.30: Lanús vs. Instituto (Zona A)

Lunes 3

16.45: Sarmiento vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

19: Platense vs. Talleres (Zona A)

19: Vélez vs. Independiente (Zona A)

21.15: Central Córdoba vs. San Lorenzo (Zona A)

21.15: Huracán vs. Atlético Tucumán (Zona B)