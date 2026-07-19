Cuántos Mundiales ganó España

España derrotó a la selección argentina por 1 a 0 en la final del Mundial 2026 y, de esta manera, se consagró campeón del mundo por segunda vez en la historia tras lo hecho en Sudáfrica 2010. El autor del único gol del partido, a los 105’ del tiempo suplementario, fue Ferrán Torres. Así, alcanzó a Inglaterra y Uruguay en el cuarto puesto en la tabla de campeones, con dos cada uno. El resumen de la final se puede ver en canchallena.com.

A pesar de la poca diferencia en el marcador, el triunfo español fue categórico. Demostró ser ampliamente superior al seleccionado albiceleste, que nunca logró hacer pie dentro del campo de juego. Las estadísticas así lo reflejan: la Argentina no pateó al arco en 120 minutos de juego. Ni una vez. Unai Simón, arquero de España, nunca fue exigido. Y Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue figura absoluta hasta el gol de los europeos.

La tristeza de los jugadores de la selección argentina tras el gol de España en la final del Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Todas las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022 : Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

: Argentina (4) 3-3 (2) Francia. Estados Unidos-México-Canadá 2026: España 1 - 0 Argentina.

El momento en el que Ferrán Torres vio el arco de frente y definió de zurda para darle un nuevo título a España Ashley Landis - AP

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, que este 2026 quedó como subcampeona, es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia, Uruguay y ahora España acumulan dos consagraciones cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018, mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950, y la Furia Roja celebró en Sudáfrica 2010 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Por último, Inglaterra tiene una Copa del Mundo, que la obtuvo como local en 1966.