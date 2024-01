escuchar

La espera terminó. El fútbol de primera concluyó su descanso por las Fiestas y se prepara para la Copa de la Liga Profesional, el primer torneo que empezará hoy mismo con cuatro partidos. Es la hora de la verdad para los clubes, que coleccionaron amistosos de pretemporada, sumaron rodaje y compraron y vendieron futbolistas para potenciar sus planteles. En ese sentido, una tendencia: a falta de una semana para el final del mercado de pases, los equipos ya gastaron más dinero para reforzarse que en cualquiera de los cinco veranos anteriores . A continuación, el detalle del Top 10 de fichajes de la Liga Profesional: la nómina no tiene en cuenta los pases que ya estaban arreglados desde hacía meses y se concretaron ahora: las compras de Esequiel Barco y el uruguayo Nicolás Fonseca por parte de River y la adquisición del también charrúa Miguel Merentiel por parte de Boca, entre otros.

Juan Ramírez: de Nacional (Uruguay) a Newell’s por US$ 4 millones

Hasta acá, el delantero charrúa de 26 años es el refuerzo top del verano. Si bien es cierto que River mantiene charlas por dos futbolistas que romperían el récord del goleador uruguayo (Rodrigo Villagra, de Talleres, y Luciano Rodríguez, el 9 de la Celeste Sub 20 que dirige Marcelo Bielsa), los 4 millones de dólares que pagó la Lepra por el 80% del pase de Ramírez lo convierten en el fichaje más caro. El dinero irá a Nacional de Montevideo, donde jugó la última temporada (20 goles, una asistencia), dueño del 30% de su pase, y a Liverpool, también de Uruguay, que tenía el 70%, vendió el 50% y se quedó con un 20% de la ficha. “La venta fue casi al contado y el club rosarino deberá terminar de saldarla en los próximos días”, informaron a LA NACION desde Montevideo. A la espera de su habilitación internacional, el “Colo” se embarcó junto a sus compañeros rumbo a Santiago del Estero, donde el equipo que dirige el también uruguayo Mauricio Larriera debutará en el torneo ante Central Córdoba (juegan desde las 21.15 con transmisión de TV Pública y ESPN Premium).

Kevin Zenón: de Unión (Santa Fe) a Boca por US$ 3,5 millones

El pase de Kevin Zenón a Boca fue uno de los culebrones del verano. Que sí, que no, lo cierto es que el club xeneize aceleró para quedarse con el habilidoso extremo zurdo de 22 años cuando supo que perdía a Valentín Barco (se fue a Brighton, de Inglaterra, a cambio de US$ 10 millones, su cláusula de salida). Entonces, el Consejo de Fútbol xeneize negoció la llegada de su reemplazante con Luis Spahn, presidente del club tatengue. La operación no fue fácil, aunque terminó cerrándose a cambio de US$ 3,5 millones para los santafesinos por el 80% de la ficha, más un 25% del pase de Mauro Luna Diale y el préstamo del juvenil mediocampista Simón Rivero (20 años) hasta fin de año. Boca, además, se hace cargo de todos los componentes impositivos del pase.

Marcelino Moreno: de Coritiba (Brasil) a Lanús por US$ 3 millones

Lanús tenía que dar un golpe de efecto en el mercado de pases tras las millonarias ventas de Pedro De la Vega (a Seattle Sounders, de la MLS) y de Matías Esquivel (a Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica). Los dirigentes y el entrenador, Ricardo Zielinski, se fijaron entonces en un viejo conocido del club: Marcelino Moreno. El futbolista mendocino, formado en las inferiores granates, había sido vendido a Atlanta United, de la MLS, en 2020 y a cambio de US$ 7 millones. La última temporada jugó en Coritiba, de Brasil, equipo con el que descendió a la segunda división. Los brasileños le vendieron al equipo argentino el 50% del pase de Moreno que le habían comprado a Atlanta. En total, la operación costó cerca de US$ 3 millones y ocupa el tercer escalón del podio de compras en este mercado veraniego.

Santiago Solari: de Defensa y Justicia a Racing por US$ 3 millones

La última temporada de Santiago Solari con la camiseta de Defensa y Justicia provocó que otros clubes se interesaran por sus gambetas y su endiablado uno contra uno. El que más fuerte apostó por el futbolista de 25 años fue Racing, que le pagó al Halcón US$ 3 millones por el 80% del pase. Solari firmó con la Academia hasta fines de 2027. Sus números con Defensa incluyen siete goles y tres asistencias en 54 partidos. Es hermano de Pablo, jugador de River que se formó en Talleres de Córdoba y está en Venezuela con la selección Sub 23 que dirige Javier Mascherano. “Es un sueño llegar a un grande de este calibre. Estoy muy feliz, es una linda manera de arrancar el 2024″, dijo Solari una vez que se cumplimentaron todos los trámites para poder incorporarse al equipo que ahora dirige Gustavo Costas.

Alex Vigo: de River a Talleres de Córdoba por US$ 2,5 millones

El lateral derecho de 24 años mantiene su buen cartel en el fútbol argentino. Pese a que sus dos últimas experiencias no fueron del todo fructíferas (Independiente y Estrella Roja, de Serbia), Talleres de Córdoba se fijó en el futbolista formado en Colón de Santa Fe para reforzar el plantel que ahora dirige Walter Ribonetto (reemplazó en el cargo a Javier Gandolfi). La T pagó cerca de 2,5 millones de dólares por el 90% de su ficha. El 10% restante está en manos de River. “Talleres es un club muy grande. Hace mucho tiempo hace las cosas muy bien y desde que debuté me viene buscando. Por otros motivos no se pudo dar mi llegada antes, pero estoy muy feliz ahora”, dijo Vigo al ser presentado como nuevo refuerzo del equipo cordobés.

Facundo Cambeses: de Banfield a Racing por US$ 2 millones

El ex arquero de las selecciones juveniles argentinas dejó el Taladro, donde se formó, para recalar en Avellaneda. La operación se cerró en dos millones de dólares netos para Banfield y el ex capitán del Taladro competirá con Gabriel Arias por el arco de la Academia. Había sido uno de los pedidos específicos del nuevo entrenador racinguista, Gustavo Costas, y se había destacado en el arco del equipo dirigido por Julio César Falcioni. Nacido en Longchamps hace 26 años, el arquero jugó siempre en Banfield salvo un breve paso por Huracán en la temporada 20-21: atajó en 15 partidos y recibió 21 goles. Con la camiseta de la selección fue campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y del Preolímpico de Colombia en 2020.

Facundo Cambeses, en un entrenamiento con Racing, su nuevo club @racingclub

Gabriel Ávalos, de Argentinos a Independiente por US$ 2 millones

El delantero paraguayo va de un lado a otro: la camiseta de Independiente será la número catorce en 18 años de carrera. Comenzó en Libertad, de su país, y llegó a ser el 9 de la selección guaraní. Ahora, pedido especialmente por Carlos Tevez, el entrenador de los Rojos, su trabajo será recrear en Avellaneda los goles que convirtió en Argentinos Juniors (47 en 122 partidos, además de 14 asistencias). El delantero firmó contrato hasta diciembre de 2026 y llega para reemplazar al emigrado Martín Cauteruccio. Será la referencia ofensiva del equipo. “Estoy muy contento por estar acá, ojalá pueda retribuirlo de la mejor forma. Realmente hay un grupo bárbaro y ni bien llegué me recibieron bastante bien”, dijo después de su primera práctica. Y les dejó un mensaje a los hinchas del Rey de Copas: “Que apoyen al grupo que hay un grupo muy lindo y vamos a trabajar para poder lograr cosas”.

Jaminton Campaz, de Gremio a Rosario Central por US$ 2 millones

El extremo colombiano de 23 años destacó la temporada pasada por su electricidad. Con el correr de los partidos se transformó en la carta fundamental para el ataque de Rosario Central. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo terminó quedándose con la Copa de la Liga con el futbolista cafetero como figura. Sobre el final del año la dirigencia encabezada por Gonzalo Belloso decidió hacer uso de la opción por el 50% del pase y le pagó US$ 2 millones a Gremio de Porto Alegre (Brasil). Sin embargo, el arribo definitivo del colombiano se dilató por una deuda que los brasileños mantenían con él. Tras perderse toda la pretemporada, Campaz hará un trabajo especial. Tendrá contrato hasta diciembre de 2026.

Juan Portilla, de América de Cali a Talleres por US$ 2 millones

A los 25 años y tras una gran temporada con América de Cali, el mediocampista colombiano se transformó en objeto del deseo de varios clubes. Talleres de Córdoba ganó la puja y pagó los US$ 2 millones de su cláusula de rescisión para contratarlo. Fue un caso similar al de Barco en Boca: América quiso que su valor de salida fuera mayor, pero el futbolista no renovó y se fue por la cifra estipulada en el convenio. Jugará la Liga Profesional a las órdenes de Ribonetto tras firmar hasta fines de 2027 con la T. El futbolista cafetero declaró que tiene como referente en su puesto a Fabián Vargas (ex Boca) y que admira a otros mediocampistas como el chileno Arturo Vidal y el uruguayo Federico Valverde. “Estuve en Estados Unidos y en Chile. Hoy tengo otra madurez, conozco mis responsabilidades y sé que es un momento muy bueno en mi carrera. Me consolidé en un grande de Colombia y por eso asumí el desafío de venir acá”, contó al llegar a Córdoba.

Francisco González Metilli, de Argentinos Juniors a Belgrano

El mediocampista ofensivo surgido en Santamarina de Tandil llega a Córdoba para ser la usina de fútbol del Pirata, que pagó US$ 1,9 millones por el 80% de su pase (el 20% restante permanece en manos de los tandilenses). Firmó hasta fines de 2026. González Metilli puede jugar también como extremo, aunque su principal virtud es el panorama y la visión: en la última campaña con Argentinos Juniors jugó 49 partidos, convirtió seis goles y dio siete asistencias.

