Daniel Angelici está en Qatar: perfil bajo, foto con hinchas ¿y encuentro con Macri?

Daniel Angelici siempre está detrás de cámaras. No se lo ve -o eso trata- pero está sentado en la mesa en la que se toman las decisiones. Y no solo las del fútbol argentino. El expresidente de Boca, amigo personal de Mauricio Macri, es abogado, empresario del juego (y otras yerbas) y no necesita alardear de su influencia entre jueces y fiscales federales, porque su tejido es conocido tanto en Comodoro Py como en la justicia porteña. Se trata de un tejido que armó y puso a disposición del macrismo y tal vez de otros amigos suyos del radicalismo.

Angelici está en Qatar. El sábado, en la previa del partido contra México que le dio una nueva vida a la Selección, el expresidente de Boca caminaba muy relajado por el anillo que bordea al imponente estadio de Lusail, donde Argentina jugó los dos primeros partidos en este Mundial. Vestido de jean y remera negra, se sacó fotos con los hinchas, de Boca sobre todo, que lo reconocieron.

En un breve intercambio con LA NACION, contó que se quedará en la copa del mundo “hasta que la Argentina siga”. Aunque se negó a seguir la charla.

La relación de Angelici con Qatar no es nueva. Bajo su presidencia en Boca cerró uno de los mejores acuerdos de marketing. La aerolínea Qatar Airways, que fue fundada en las década del 90 por la familia real qatarí y hoy es una de las compañías más grandes del mundo, suscribió 2018 con el club argentino un convenio para ser el sponsor principal de la camiseta por 7 millones de dólares anuales.

La influencia del tenista Gastón Gaudio, cercano al emir de Qatar, fue decisiva en ese contrato que finalmente terminó suscribiendo la gestión Angelici. Y aunque la aerolínea primero se fue del país y luego de Boca a consecuencia de la pandemia, algunos sostienen que Angelici jugó sus cartas para que los árabes no renovaran el contrato con la nueva comisión directiva, en la que su enemigo Juan Román Riquelme asumió en 2020 como vicepresidente de la institución.

En Doha, el “Tano” declinó hacer declaraciones. El silencio suele ser su principal aliado. Habla cuando quiere dar algún mensaje. O promocionar algo propio, como cuando presentó su marca de vinos familiar. Angelici no solo fue vicepresidente de la AFA sino que también sentó durante un tiempo al viceministro de Justicia de Cambiemos, Juan Bautista Mahiques, en un cargo ad honorem en la FIFA, el Tribunal Arbitral, donde se definen los laudos internacionales. Mahiques es ahora Procurador de la Ciudad, y titular de la asociación internacional de fiscales. Le debe su ascenso en el mundo judicial a Angelici y Pablo Garcilazo, otro hombre del riñón del operador y empresario macrista.

En Qatar coincide con Macri. El expresidente fue allí como presidente de la Fundación FIFA. “Si se reunieron no sería ninguna novedad”, dicen cerca de Macri cuando este medio pregunta si se cruzaron. Y agregan: “Se reúnen acá (por Argentina), no veo por qué no allá”, añaden. Amigos de Macri no quedaron contentos con el apoyo de Angelici a Martín Lousteau para la elección de la jefatura de Gobierno. Se sabe que Macri quiere a su primo, Jorge, como sucesor de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, en privado, el propio Macri negó cortocircuitos, según pudo saber LA NACION. Y destacó la compulsión por las “internas” de su amigo xeneize.

Daniel Angelici junto al Chiqui tapia y Marcelo Tinelli, en 2017, cuando era vicepresidente de AFA Gabriel Rossi/STF - LatinContent WO

En agosto de 2017, Angelici reconoció en una entrevista que a Macri se lo presentó, casualmente o no, Jorge. “A Mauricio me lo presentó Jorge Macri, su primo. Tomamos un café en Pergamino. Él todavía era presidente de Boca y me contó su intención de ser candidato a jefe de gobierno. Se dio la posibilidad de acompañarlo en la Ciudad o quedarme en Boca, y decidí quedarme en el club.”, repasó en ese momento en un canal de Youtube del mundo del club.

Daniel Angelici antes de entrar a Argentina contra México, en las afueras del estadio Lusail, en Doha

Ahora, lo que parece una tensión entre Jorge Macri y Angelici no es tal. Hay otros vínculos que los unen. De hecho, el “Tano” tiene un acuerdo con Jorge Macri por la banca del senador provincial Cristian Gribaudo. Lo que parece pelea para afuera, no se ve igual hacia adentro.

Tal como publicó LA NACION, Angelici controla cinco salas de bingo (en Pergamino, Ramallo, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende) y cuatro casinos (Maipú, Victoria, Mar del Plata y Monte Hermoso). “En todos los negocios tengo socios y no soy accionista mayoritario”, dice. Uno de esos socios es Daniel Mautone.

Daniel Angelici lanzó su vino propio, Cupra; para eso, se asoció con sus hijos PATRICIO PIDAL/AFV

También tiene inversiones en real estate -un par de hoteles en Mendoza y Entre Ríos y playas de parking- y una empresa de Internet, Vizion Group, que ofrece servicios de banda ancha en Pilar y Escobar.

Es un empresario, que nunca deja la política. O un político, que nunca deja los negocios. Su ambición en el corto plazo es presidir la UCR de la ciudad de Buenos Aires pero, por ahora, trabaja junto al diputado nacional Emiliano Yacobitti en el armado de Evolución para 2023. En las noticias apareció también vinculado políticamente a la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. Pero quienes conocen ese mundo dicen que no existe relación entre el “operador” del macrismo y la jueza, cuestionada por el kirchnerismo. De hecho, según pudo saber LA NACION, el candidato de Angelici para ese juzgado era Tomás Rodríguez Ponte, secretario de Ariel Lijo, quien estuvo a cargo de la Dirección de Escuchas (DAJUDECO) cuando Macri era presidente.

Angelici sigue muy activo en el mundo judicial. Intervino en la elección del Consejo de la Magistratura porteño y colocó a una persona de su confianza en el Instituto Electoral. En el mundo Boca no está tan a gusto. Preside la agrupación “Dale Boca, de Macri, pero fue el expresidente quien propuso al exministro de Modernización, Andrés Ibarra, para conducir el club. Angelici quisiera a alguien más propio, pero por ahora tuvo que mostrarse para la foto en el acto de lanzamiento. Las elecciones en Boca también son el año que viene.